疫情影響中小學成績評量！教部：從寬認定、彈性多元

▲教育部發函，針對居家線上學習學生，成績評量採從寬認定原則。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土疫情快速蔓延，不少學校因此停課或學生得放防疫假，因應疫情可能影響學生成績評量，教育部今（10日）正式發函給國中小到高中等各級學校，請各校針對居家線上學習學生，中小學在成績評量採從寬認定原則，以彈性多元方式進行學業成績評量；若教師需針對學習進度落後學生提供協助，鐘點費不足部分得向國教署申請補助。

疫情快速蔓延，根據教育部最新統計，截至今天傍晚，本土學生累計確診人數超過5萬人，全台更有2021所園校因此採取全校或部分班級停課，不少學校更採取線上教學，教育部因應暫停實體課與學生請防疫假可能影響到學生權益，今天發函給高中以下學校，並提出建議學校採取成績評量措施。

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在中小學部分，教育部指出，各校針對線上學習的學生，請根據教育部的居家線上學習參考指引，才從寬認定原則，以彈性多元方式進行學習成績評量，若經過學校核准給價參加補行評量，成績以實得分計算，不得因此給予差別分數。

至於高中部分，教育部表示，根據高中學生學習評量辦法相關規定，捼有學生停止到校上課，導致學校原規劃學謝成績評量方式有實施困難時，建議學校召開相關會議討論，，審酌調整定期學業成績評量次數，或改採其他多元評量方式，並得視需要調整ㄍ學期日常及各次定期學業成績評量佔分比率，而且同一年級、同一科目所有學生，應該具有一致性。

此外，為了因應請防疫假學生的學習需求，教育部表示，教師得採多元、彈性方式指導學生學習，或在學生恢復到校上課後，視實際需求，針對學習落後學生提供部分協助，所需鐘點費用，由學校預算支應或向主管機關申請，再有不足，得向國教署申請補助。