九宮格匡列被罵翻　教部今發函放寬防疫假「不強制提供證明文件」

▲教育部今天發函，要求高中以下學校放寬學生請防疫假，且不強制提供證明文件。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土疫情快速蔓延，教育部上週六（7日）公布新的防疫停課標準，國高中以「九宮格」匡列可放防疫假對象範圍，引發學生和家長反彈，教育部今（10日）正式發函至國小到國高中，指因各地與各家庭面臨疫情狀況不一，學生家長若基於防疫目的，替子女向學校請防假，學校應從寬認定給予防疫假，不應強制要求提供特定證明文件，且不納入學生出缺勤記錄。

由於疫情急遽升溫，教育部長潘文忠上週六在指揮中心記者會上宣布新的防疫停課標準，國、高中班上有確診者不再全班停課，改匡列確診者周圍九宮格實施防疫假，卻引發家長與不少家長團體反彈，認為學生下課、午休、體育課等時段均會移動，九宮格範圍內學生未必風險最高，此匡列法的確不切實際，將產生大量漏網之魚，而對非匡列範圍內，學生請防疫假應從寬認定，教育部也應與學校說明請假標準與程序。

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面對家長與教育團體批評，教育部昨（9日）則重申，非九宮格匡列學生，如果認為和確診者有密切接觸，家長可幫子女向學校請防疫假，不會列出缺勤。

▲教育部今天正式發函，要求高中以下學校放寬學生請防疫假，且不強制提供證明文件。（圖／教育部提供）

而教育部今天也發函給各縣市政府及高中以下各級學校，重申學生請假及相關防疫措施規範，指因各地與各家庭面臨疫情狀況不一，學生家長若基於防疫目的，替子女向學校請防假，請學校審酌個案情況，應從寬認定給予防疫假，不應強制要求提供特定證明文件，且不納入學生出缺勤記錄。

教育部在函文中也表示，在疫情期間，學校辦理相關研習及集會活動，應依照教育部防疫管理指引規定辦理，若學生自發性舉辦或參與活動，學校可提醒學生遵守相關防疫規範，並同意學生參與，以維護兒少最佳利益及受教權益。