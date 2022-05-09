地震晃到頭暈「警報卻沒響」　只有1縣市收到！氣象局發布標準曝光

▲網友不解為何沒收到警報？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今（9）日14:23台灣東部海域發生規模6.1地震，深度27公里，讓不少民眾紛紛直喊，「還以為頭暈結果真的是地震」、「住12樓的我嚇死了」。不過，同時也有網友注意到，今天地震晃得還算明顯，卻沒有收到警報，自嘲是國家級邊緣人。

氣象局地震報告指出，今（9）日14:23台灣東部海域發生規模6.1地震，深度27公里，各地震度如下，宜蘭3級、花蓮3級、台北3級、台東3級、南投2級、台中2級、桃園2級、新竹2級、苗栗2級、雲林2級、彰化2級、嘉義2級、高雄2級、台南2級、屏東2級、澎湖1級、馬祖1級、金門1級。

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「有人收到警報嗎」為題發文，提到這次地震不算小，不過實驗室內的人卻全沒有收到警報，有人有收到嗎？

▲地震報告。（圖／氣象局）

貼文曝光後，底下網友也+1表示，「這次都沒有嗶嗶嗶」、「台北內湖沒收到」、「整個辦公室一片寂靜」、「台北，全辦公室沒人的手機有響」、「新北沒有！宜蘭呢」、「No，台中」。不過也有些網友則表示，「宜蘭有收到」、「朋友宜蘭有收到，我台北沒有」。

事實上，臉書粉專「報地震 - 中央氣象局」曾說明，國家級警報（災防告警訊息）發布是有門檻的，為了避免中小型地震、無嚴重致災風險的警報影響到民眾，因此才會有以下2個標準：

1.預估地震規模5.0以上

2.預估震度達4級以上

雖然標準的其中一項是「預估震度達4級以上」，不過根據中央氣象局地震測報中心可見，今日下午發布地震速報的告警範圍為震度3級的宜蘭縣，內容提到「05/09 14:23左右花蓮地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難『趴下、掩護、穩住』，氣象局。」

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