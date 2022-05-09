東部連2起「激烈感」地震！　氣象局估5天內有規模4~5餘震

記者許許展溢／台北報導

今（9日）下午2點23分台灣東部海域發生規模6.1地震，深度27.5公里，2點24分又發生第2起規模5.4地震，深度16公里。氣象局說明，不排除未來5天內會有超過4.0至5.0的餘震。

▲氣象局表示，5天內不排除會有規模4至5的地震。（圖／氣象局提供）



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地震中心主任陳國昌表示，今下午這起地震台北也有明顯搖動，深度在該地區不算深，若再深一點就是隱沒帶，今這起地震位置靠北邊一點，是今年第5起規模超過6地震，其中今年第1起是在今年1月3日，也是屬於海盆區靠東邊。

▲台灣東部海域接連發生2起地震。（圖／氣象局提供）



陳國昌說，今年地震確實比較頻繁一些，以海盆地區發生的地震規模6來看相當頻繁，從1978年來，加上今天超過21起，平均2年會有規模超過6以上地震發生，另該地震距離比較遠，對台灣陸地災害可能性低。

▲陳國昌解釋，不少人感到激烈感是該起地震低頻波造成。（圖／翻攝氣象局直播）



不過，大家感受到很晃，陳國昌說，有點激烈感實際上是該起地震「低頻的波」所造成，對建築物造成損害比較小，大家不用太擔心，餘震不會很多，估計5天內不排除超過4.0到5.0餘震，但規模要超過5以上餘震，可能性其實是低的。