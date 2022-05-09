「段宜康曲棍球案」監委二度彈劾陳隆翔檢察官　檢察總長回應了

▲最高檢察署。（圖／取自Ｇoogle地 圖，下同）

記者陳崑福／台北報導

針對監察委員高涌誠、林郁容重複以「段宜康曲棍球案」對檢察官陳隆翔提起彈劾，最高檢察署檢察總長邢泰釗今(9)日表示，陳隆翔檢察官經二次彈劾案，因全案繫屬懲戒法院，將協助陳檢察官訴訟審理之法律因應，維護檢察官權益。

今天上任的檢察總長邢泰釗發表檢察官未來工作方向，有一、有溫度的司法、二、堅持司法獨立性、三、保持客觀義務、四、精進專業智能，提及世上的每一個人，都無可避免的與其他人有所交集，司法案件處理失當，通常都是人為因素，「能伸張正義的是人，不是法律」；有溫度的司法會博得國民感情的認同，也才能贏得司法的信賴，堅持司法獨立性、保持客觀義務、精進專業智能，更是我們責無旁貸的法律專業素養，但是目前的社會環境，外界也有若干人想藉由各種方式來影響檢察官業務的執行。

邢檢察總長表示，依權力分立與制衡之憲政原則，法官、檢察官依據法律，對外獨立行使職權所表示法律見解及偵查作為，依照大法官釋字第325號及585號解釋，應受憲法保障，這點，我們全體檢察官均會團結堅守此一憲政原則。

他說，有關陳隆翔檢察官經二次彈劾案，因全案繫屬懲戒法院，最高檢察署將協助陳檢察官訴訟審理之法律因應，維護檢察官權益。

他說，公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則理論，源自於德國，所以他已經指派德國波昂大學法學博士李進榮檢察官，協調組成一二三審之「跨級專案小組」，會同陳檢察官，儘速就下述相關程序及實體事項進行研議下列四項法律議題，提供陳檢察官參考:

1、一事不再理原則

2、公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則(即實務上採取，懲戒處分之法律效果，應就相關連違失行為綜合觀察，不以「一行為有其相應之一處罰」)。

3、 彈劾程序是否遵守(公平審判原則及)正當法律程序。

4、彈劾內容是否涉及檢察核心領域。