15歲女與學長愛過23次慘遭甩！輕生獲救驚知懷孕　絕情男下場曝

▲北市18歲陳姓男子嘿休15歲學妹23次，2人因細故起口角後，傷心學妹想不開跳樓尋短竟意外發現懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市18歲陳姓少年與15歲小兩屆學妹談戀愛，愛得濃烈交往僅5個月，留下愛的痕跡共23次。豈料，陳男厭倦後向學妹談分手，挽回不了男友的學妹跳樓欲輕生，緊急送醫後赫然發現自己懷孕，學長便大搞消失。學妹引產後也憤而提告。士林地院審結，依對14歲以上未滿16歲少女性交罪判處陳男有期徒刑10月、緩刑3年。

陳男與年僅15歲學妹小喬（化名）在2020年1月1日交往一直到同年5月27日，交往期間，兩人在小喬信義區住家、陳男內湖住家及U2電影院共發生過性行為共23次。

小喬對陳男死心塌地，但卻在交往期間感到男友似乎對她越來越不重視，同年7月3日兩人相約聊聊，沒想到陳男向小喬提出分手，傷心欲絕的小喬不斷試圖挽回男友，但男友不領情便離開。低落的小喬，便在發生爭執後負氣跳樓尋短。

▲陳男與未滿16歲學妹連結，意外懷孕。（示意圖／pexels）

緊急送醫後，所幸小喬撿回一條寶貴性命，但護士同時也告訴小喬懷有身孕了。小喬又驚又喜想把好消息告訴陳男，但陳男卻避而不見，難過的她只好靠社群軟體IG不斷發文抒發心情。

在同月21日仍得不到男友回覆的小喬，只好向媽媽坦白一切，並在媽媽陪同下到醫院將胎兒引產。由於小喬未滿16歲，幫她引產的醫院了解來龍去脈後也同時通報警局。

法官審酌陳男明知小喬未滿16歲，心智發育尚未完全健全，竟未能克制情慾而與學妹發生性交行為，惟念他坦承犯行，並當庭表示願意以每期新台幣5000元給付方式，分期支付10萬元給小喬，彌補造成傷害，小喬也願意給舊愛從輕量刑。

士林地院考量陳男行為時剛滿18歲，年紀尚輕，正值血氣方剛，雖迄今雙方對賠償金額多寡沒一致意見，而小喬父母也表明不願出庭調解，陳男計畫今年9月要再就學，仍依對14歲以上未滿16歲少女性交罪，共23罪，各處有期徒刑2月，應執行有期徒刑10月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

