下承德橋突然右轉！26歲騎士卡輪下亡　豬肉婦賠600萬換免關

記者黃宥寧／台北報導

63廖姓婦人開小貨車從承德橋下橋後，於敦煌、承德路口違規右轉，將同方向24歲侯姓騎士連人帶車撞上分隔島，機車卡在小貨車底下，騎士因多重性外傷，經搶救仍宣告不治，白髮人送黑髮人的侯母傷心提告。士林地院考量廖婦於市場賣豬肉，月收不固定，坦承犯行，願賠償600萬元給侯母，依過失致死罪判處有期徒刑1年、緩刑2年。

這起死亡車禍發生在去年5月7日凌晨3時許，廖姓婦人駕駛自用小貨車從承德橋下橋後，行經與敦煌路連接口時，未注意該車道僅能直行，但她卻貿然右轉，直接撞上同向侯男機車，侯男連人帶車被推擠到分隔島，整台機車也卡在小貨車輪下，當場失去呼吸心跳，經送醫仍回天乏術。

▼ 廖姓婦人駕駛小貨車下橋貿然右轉，撞上同向機車騎士，騎士撞上分隔島身亡。（圖／記者邱中岳翻攝）

肇事的廖婦當時向警方供稱，原本是要去市場送貨，下橋後要直行，但她看見機車開很快，被嚇到不知所措因而撞上。

法官審酌廖婦駕駛動力交通工具上路，本應小心謹慎以維護自身及他人生命身體安全，卻貿然右轉導致侯姓騎士與母親及其家人天人永隔，考量犯後坦承過失，與侯母成立調解，願賠償600萬，迄今已依約給付505萬，餘款95萬元則分期給付，目前在市場賣豬肉為業、月收入不固定、喪偶、無家人扶養，依過失致死罪判處有期徒刑1年、緩刑2年。