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社會 社會焦點 保障人權

輕熟女酒後超狂連吃男友父子丼　裸身招喚肢障兒：來阿姨這裡

▲桃園市柯姓男子假借「濟公師父乩身」，揚言幫女子去除嬰靈為由，由妻子相邀騙至摩鐵做法趁機逼女子就範性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲1名輕熟女接連與男友和男友兒子發生性關係，一度被懷疑是她酒醉遭撿屍案。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

1名輕熟女懷疑在男友家喝醉之後，被男友以及男友的兒子接連侵犯，害她下體不舒服，因此到醫院去做檢查，醫護一聽就懷疑是父子聯手撿屍性侵案，立即通報警方處理，男友解釋女方沒醉，2人情投意合，兒子則說是女方全身赤裸招喚他去發生性行為，檢察官考量女方不願提告，加上兒子肢體障礙嚴重，難以壓制女性等理由，5日處分不起訴。

據了解，輕熟女和男友、男友的兒子、男友的母親同住新北市，其中，男友的兒子20多歲，因遭遇重大事故，右腿移動不便，需助行器輔助移動，輕熟女則是在2021年間某日，跑到醫院說要檢查自己下體。

輕熟女表示，前一晚和男友一家吃飯喝酒，她酒醉想休息，男友想要和她發生性關係，她一直推說不要，男友仍堅持發生性關係，之後她累倒休息，但換成男友的兒子爬上來與她做愛，害她下體感覺不舒服。

醫護立即通報疑似性侵，輕熟女到警局仍作相同陳述，到了台北地檢署卻表示，沒有想要提告，但妨害性自主案件不能撤告，檢察官仍持續調查，結果男友的母親都證稱，輕熟女當天沒喝醉，2女人吃完飯還一起聊天，男友則堅稱雙方是兩情相悅發生關係。

男友的兒子則解釋，是女方和他爸爸做完之後，光著身子一直要找他，「來阿姨這裡」他才會去發生性行為，檢察官認為，沒有證據顯示輕熟女遭違反意願發生關係，且男友的兒子領有中重度殘障手冊，依常情無法壓制脅迫相同身材的女方發生關係，因此以罪嫌不足等理由，處分這對父子都不起訴。

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