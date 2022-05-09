銀行員用「小畫家」拚房貸業績　幫客戶灌水存款詐獎金下場出爐

▲蔡姓銀行員為了達到放款業績，偷用小畫家幫申貸客戶的存款收入灌水提高核貸額度。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北某銀行蔡姓行員，涉嫌為了達成銀行要求的放貸業績，多次使用電腦應用程式「小畫家」，幫10多名客戶存摺影本內的收入或存款數字灌水，藉此提高銀行核貸額度，蔡男還因此獲得業績獎金累計18萬元，直到去年銀行內部稽查才發現弊端，還好民眾都仍按時還款，沒造成銀行損失，台北地檢署9日依偽造文書、詐欺罪嫌起訴蔡男。

據了解，在房貸部門工作的蔡男，因為擔心連續未達銀行要求的放款業績，可能會丟掉工作，因此從2018年左右開始，在收到客戶提供證明財力的存摺正本後，先幫客戶影印複製，再用小畫家塗改影本上的數字，提高客戶的薪資所得或者存款總額，再送交核貸部門審查，藉此提高客戶可貸款的額度。

根據銀行統計，前後有10多名客戶資力被蔡男灌水，檢調一開始偵辦時，懷疑可能有掮客統一在外招攬須款孔急的民眾，接受蔡男協助辦理貸款，但這些貸款民眾都表示，是自己去找銀行借錢的，也完全不知道自己的身價被人偷偷提高。

銀行發現後，控告蔡男涉嫌違反《銀行法》特別背信等罪，不過檢察官調查，這些民眾獲貸金額都沒有超出個人還款能力太多，幾年下來，都如期繳納本息，銀行利益沒有受損，因此不構成特別背信罪，但蔡男藉著偽造客戶存摺影本，不但達到銀行要求的放款標準，還獲得約18萬元的業績獎金，則涉嫌詐欺、偽造文書等罪。