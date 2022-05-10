快訊／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖　 下場出爐

▲監察委員鴻義章之子，持利器將士林區後港里里長紀建漢廣告看板頭部割下。（圖／翻攝自Facebook／紀建漢）

記者黃宥寧／台北報導

又惹事！監察委員鴻義章之子鴻戎，見士林區後港里里長紀建漢（紀政姪子）架設在承德路4段40巷的「恭賀里民新年快樂」廣告看板，竟持利器將看版中紀建漢頭割下，紀建漢認為鴻男將他頭部以利器割下，已造成恐嚇同時也擔心家人及其安危，赴後港派出所報案提告。士林地檢署偵結，認鴻男行為構成毀棄損壞，提起公訴。

起訴指出，27歲鴻男去年2月17日凌晨，前往廣告看板設置處，並持利器將廣告看板上紀建漢頭狠狠割下，讓紀的頭「搖搖欲墜」，紀建漢透過福華里里長緊急通報，得知自己看板遭破壞，也認為「割頭行為」，已造成他及家人生命受到威脅。

鴻男警詢、偵查時坦承割破廣告看板事實；紀建漢則證述，1月份才花5萬元請廣告公司設置，沒想到2月17日就遭破壞。

檢察官根據現場監視器畫面、廣告看板前後照，認定鴻男涉犯毀棄損壞罪；至於紀建漢指稱鴻男以利器割下廣告看板中其頭部行為，造成心生畏懼，另涉恐嚇危害安全罪，但檢方認為，鴻男事前、中、後均未留下其他具體對紀生命、身體、自由的惡意告知，加上紀自承不認識鴻男，因此難認有何恐嚇主觀犯意及犯行，若此部分成立犯罪，應為起訴效力所及，不另為不起訴處分。

▼鴻義章兒子去年與居酒屋股東打架。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這也非鴻義章兒子首次惹事，去年11月，鴻男也遭日式居酒屋陳姓合夥人指控，帶朋友吃飯不付酒錢，更慘遭鴻男出手痛毆，提告傷害後，卻遲遲未拿到報案三聯單，更指因為鴻男的父親就是監察委員，批警方遭施壓吃案，而事後警方澄清沒有吃案，是員警忘記開三聯單，將會依規定懲處。