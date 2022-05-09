3症狀維持三天可先快篩！「怎麼篩、何時篩才對？」6QA一次搞懂

▲快篩的使用時機包括反覆出現呼吸道症狀等。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者張乃文／整理報導

本土疫情已連10天破萬確診，民眾對於快篩的需求度大增，但在手上快篩數量有限的情況下，究竟要怎麼篩才是最精確的？快篩的姿勢要怎麼執行才最正確呢？《ETtoday新聞雲》教大家，在疫情時代如何保護自己，掌握好身體狀況自主應變、也能保護別人。

1.有出門就要快篩嗎？誰需要快篩？

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A：重症科醫師黃軒日前提醒下列族群可使用快篩，幫助了解自己的身體狀況。

1、有和確診者接觸史

2、有與確診者足跡重疊

3、居住地方是Omicron病毒熱區

4、一直反覆出現呼吸道症狀

5、出入醫院慢性疾病的高風險族群

2.什麼時間點篩才對？

A：黃軒表示，Omicron病毒大部分是無症狀為主，若有症狀，也似輕症為主，最常見的5大症狀主要為頭痛、喉嚨痛、流鼻涕、打噴嚏、身體疼痛等，這些症狀和感冒很像。而韓國之前的染疫調查發現，如果有3大症狀「喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕」之一持續3天以上，那麼最好做一下PCR篩檢或是快篩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說，若是有接觸確診者的情況下，要先回想一下自己是何時、在什麼樣的情況下接觸，不用在「接觸當天」就去做快篩，而是要隔1天以上、3天內再去做採檢，因「陰轉陽」或發病的高峰期大約落在3天左右，可從第一時間得知是否感染的可能性。

他提到，潛伏期也有可能長到7至10天，民眾若不安心，可以在接觸確診者滿7至10天時，再做一次快篩。

兒科醫師楊為傑則說「太早篩、太晚篩，都抓不到」。一般而言，在症狀的高峰期，是最容易抓到的。例如：發燒、喉嚨痛厲害等。完全無症狀則建議在有接觸後的第2～3天篩，若要精確一點就是第3～5天，天天篩一次。

▲醫師提醒大家，使用快篩時方向一定要正確。（圖／醫師陳木榮授權提供）

3.怎麼篩才正確？

A：小兒科醫師陳木榮再次重申快篩的步驟，首先，記得放一面鏡子在面前，接著頭稍微後仰，把棉支放進鼻孔後，呈現水平或稍微斜下的狀態。

陳木榮說，要跟口腔頂部「平行」，並向內緩緩前進，也可以用「耳朵」為假想方向前進到需要的深度，通常約是2公分。但醫師強調，重點是「千萬不要沿著鼻骨向斜上前進」，也就是不要以眉心或眼睛作為假想方向前進，因為這個目標是頭顱骨底部，萬一戳破了「就進入腦袋。」

另外，陳木榮提醒，替年紀越小的孩子快篩時，動作要記得盡量輕柔，角度也要拿捏正確，且力道一定要掌握好，絕對不要大力硬戳。

楊為傑補充，快篩一定要取到分泌物。在棉棒上看到「黏液」，這是檢查時需要的檢體，若只有口水和鼻水，會讓準確度下降。

4.快篩陽性就是確診嗎？一定要去PCR？

A：需至鄰近採檢院所進行進一步檢測，請戴好口罩，不得搭乘大眾運輸工具，可選擇步行、開車、騎車，或由家人接送，若遇困難可聯繫各縣市政府單位，協助安排。

5/12起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象，使用家用快篩檢測陽性，不需出門做PCR，經醫事人員遠距視訊確認，就認定為確診。

但台大醫院智慧醫療中心副主任、哈佛大學公衛博士李建璋認為，快篩呈現陰性，但症狀嚴重者，還是可以前往急診做PCR，如果是快篩陽性但無症狀者，應該前往門診或社區篩檢站。

5.若PCR結果為陽性，下一步該做什麼？

A：若接到確診通知，屬於輕症居家照護者，告知密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並填寫疾管署通知簡訊所附之「自主回報疫調系統」連結或是到「健康存摺」確認並填寫，再至台灣社交距離APP，上傳隨機ID，讓接觸者收到相關訊息。

6.確診不舒服怎麼拿藥、看醫生？

A：指揮中心購得的口服藥物分別為默沙東「莫納皮拉韋」與輝瑞「Paxlovid」，指揮中心今日上午已將2萬份Paxlovid發配到全台57家核心藥局，若是14類對象，可以在居家照護期間取得抗病毒藥物。羅一鈞表示，採居照護的居家個案，可運用「健康益友」APP聯繫看診，若醫師開立處方箋，協助送藥的1900藥局將可跟核心藥局領藥送到府。

指揮中心表示，Paxlovid適用對象為12歲以上、體重大於等於40公斤，未使用氧氣且發病在5天內，並符合癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI大於等於30、影響免疫功能疾病、年齡大於等於65歲等任何一項條件。

至於一般沒有危險因子的確診者，可依照藥師公會全聯會公布6類居家常備藥品，分別為解熱止痛藥（乙醯胺酚)、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥、電解質補充劑等，幫助緩解症狀。若有任何不適加劇，也可使用居家關懷遠距醫療視訊看診。