前議員楊實秋獨子楊澤祖遭控偷150元精油　判刑2月定讞

▲前北市議員楊實秋獨子楊澤祖，行竊150元精油遭判刑2月定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員、名嘴楊實秋的獨子楊澤祖，因涉及多起刑案而躍上新聞版面。他被前老闆指控，在2020年離職後，夥同他人進入工作室，偷走價值150元的精油。楊澤祖雖否認犯罪，辯稱是「拿走自己的東西」，但遭檢方起訴。一審判刑2月，得易科罰金6萬元，案經上訴，高等法院二審10日駁回上訴，全案定讞。

楊澤祖除了本起竊盜案外，與蕭姓前老闆間還有多起官司，包含雙方互控誹謗。又與「熊聲暖男」歌手丘沁偉傳出猥褻案件，另外他也曾與未成年女子交往，並上傳性愛影片遭起訴，日前才賠償18萬元獲判緩刑。

而本案乃楊澤祖先前參加蕭姓前老闆的「某仕女按摩工作坊」，2人之後撕破臉，楊澤祖離開前老闆的工作室。他在2020年5月26日晚間8點多，夥同另外2名男子，一同潛入蕭姓前老闆的工作室，拿走市價150元的按摩精油，因此前老闆報警，檢警查獲楊澤祖犯案，提起公訴。

法院審理時，楊澤祖否認犯罪，強調自己只是拿回自己的東西，他說當時交了3千元的學費，學費中本來就包含按摩油的費用，所以即便雙方拆夥，他應該也有精油的處分權。而楊澤祖也在庭外批評前老闆僅為了150元的物品就提告，浪費司法資源。但一審法院仍認定有罪，判刑2月，得易科罰金6萬元。

楊澤祖一審將遭判刑之際，還曾在庭外公開宣示，將參選今年度的台北市議員，另外也提出三大政見，希望獲得選票。不過即便如此，他所涉的刑案還是陸續遭判刑。而本起竊盜案件上訴二審後，高院仍認定有罪，10日駁回上訴，維持2月刑度、易科罰金6萬元。全案定讞。