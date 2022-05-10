張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

▲張淑晶告親兄獲勝，法院加重改判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

新北市知名女房東張淑晶，因利用各種名義坑殺房客，多起案件陸續遭判刑定讞。而在法院一路吃鱉的張淑晶，日前與親兄鬧上法院，開完庭後哥哥竟在法院內，大罵她「不要臉」。張淑晶提告，張兄一審遭判罰金8千元，上訴二審後，高院10日加重改判拘役15日，得易科罰金1萬5千元，全案確定。這也是張淑晶少數在法院中勝訴的案件。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。檢方介入偵辦後，對她多次提起公訴；另外她也捲入不少詐欺、公安案件。其中她在2014年7月間與合夥人向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，但違反與屋主的承諾而動工隔間套房出租。屋主起訴要求張女返還，張女敗訴確定。案件強制執行期間，張女找人頭持假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約；最後事務官寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」之公文書。張女因此被依照「使公務員登載不實罪」提起公訴，最後遭判刑8月定讞，並在去年10月間被捕，發監執行。

張女入獄後，她先前遭檢方起訴的兩起案件，也在今年陸續判刑定讞，分別再加判5年6月、8年6月定讞，目前由檢方聲請定應執行刑中。另外她也與板橋某知名眼科女醫師爆發多起民事案件，也與親兄爆發財產糾紛，雙雙鬧進法院。

其中與胞兄的案件部分，2兄妹於2020年3月間到新北地院板橋院區第二家事法庭開完庭後，胞兄非常不滿，隨即在板橋院區內1樓走廊及門口外（面向門口的右側花圃、坡道處），以「不要臉」之語辱罵張淑晶。張女提告公然侮辱，胞兄遭提起公訴。

法院審理時，胞兄坦承犯罪，一審法院將他判處罰金8千元。檢辯雙方均上訴第二審，二審高院於10日宣判，因張兄始終不願道歉、和解，高院加重改判拘役15日，得易科罰金1萬5千元。全案就此確定。