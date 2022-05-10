　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

▲張淑晶告親兄獲勝，法院加重改判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）
 

記者吳銘峯／台北報導

新北市知名女房東張淑晶，因利用各種名義坑殺房客，多起案件陸續遭判刑定讞。而在法院一路吃鱉的張淑晶，日前與親兄鬧上法院，開完庭後哥哥竟在法院內，大罵她「不要臉」。張淑晶提告，張兄一審遭判罰金8千元，上訴二審後，高院10日加重改判拘役15日，得易科罰金1萬5千元，全案確定。這也是張淑晶少數在法院中勝訴的案件。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。檢方介入偵辦後，對她多次提起公訴；另外她也捲入不少詐欺、公安案件。其中她在2014年7月間與合夥人向新北市范姓婦人承租3樓透天厝，但違反與屋主的承諾而動工隔間套房出租。屋主起訴要求張女返還，張女敗訴確定。案件強制執行期間，張女找人頭持假造的租賃契約書，在法院司法事務官點交時現身，謊稱具有租約；最後事務官寫下「本件承租人提出租賃契約書出租期均自103年9月22日於訴訟前承租關係，故今日無法點交」之公文書。張女因此被依照「使公務員登載不實罪」提起公訴，最後遭判刑8月定讞，並在去年10月間被捕，發監執行。

張女入獄後，她先前遭檢方起訴的兩起案件，也在今年陸續判刑定讞，分別再加判5年6月、8年6月定讞，目前由檢方聲請定應執行刑中。另外她也與板橋某知名眼科女醫師爆發多起民事案件，也與親兄爆發財產糾紛，雙雙鬧進法院。

其中與胞兄的案件部分，2兄妹於2020年3月間到新北地院板橋院區第二家事法庭開完庭後，胞兄非常不滿，隨即在板橋院區內1樓走廊及門口外（面向門口的右側花圃、坡道處），以「不要臉」之語辱罵張淑晶。張女提告公然侮辱，胞兄遭提起公訴。

法院審理時，胞兄坦承犯罪，一審法院將他判處罰金8千元。檢辯雙方均上訴第二審，二審高院於10日宣判，因張兄始終不願道歉、和解，高院加重改判拘役15日，得易科罰金1萬5千元。全案就此確定。

►台東「火車主題飯店」4人住宿2000元有找！

ET快訊
LIVE／醫估今破7萬例！陳時中最新回應　可憐媳確診被趕出門
台北哥出門驚「南京中山北街頭超冷清」　PTT吐實情
金馬影后爆赴英生產！　3舉動遭指「淪女僕」服侍男友
「隔離5天我快發瘋了」　她轟陳時中：誰不想過正常生活？
天母2富商輪流性侵醉女辯3P！　豪宅監視器全都錄
中藥「金銀花」有助抗新冠！　2類人不宜
脫線昏迷時只認得我！楊繡惠慟阿北離世　爸阿西癱坐沙發
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

美女立委助理議場內遭電線絆倒　國賠343萬縮水不到90萬

帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

女賊市場偷走上萬元　警循線破案卻驚知「她正居隔中」嚇壞

開車自撞「烏龜翻」燒成廢鐵　駕駛離開現場「身體好點會到案」

天母豪宅2富商聯手性侵醉女辯3P　紅外線攝影錄下惡行慘打臉

淘寶買「名車安全帶消音扣」　1年轉賣28個賺2千...男子下場曝

張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

確診者罵「管你加班多久」　前線公務員心碎潰堤落淚

Janet淚認「我有生育的問題」　母親節公開試管求子過程...看哭了

媽拿巧克力惡整女兒！她氣哭跺腳：我要洗手

基隆高中前警開6槍！ 黑車拒檢猛撞警車逃逸

韋禮安模仿阿翰「九天玄女哏」：降肉！　鬆口嘉賓計畫...想在演唱會講Podcast(?)

台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

好巧！打疫苗時兩度「偶遇」　男賤招把妹得意露餡...下場慘了

美女立委助理議場內遭電線絆倒　國賠343萬縮水不到90萬

帶護身符也沒用！冒充檢警詐騙　2車手取存摺遭逮喊冤「被利用」

「摸乳巷」入鏡提高詐騙免疫力　潮警巧思走進戀愛時空隧道

女賊市場偷走上萬元　警循線破案卻驚知「她正居隔中」嚇壞

開車自撞「烏龜翻」燒成廢鐵　駕駛離開現場「身體好點會到案」

天母豪宅2富商聯手性侵醉女辯3P　紅外線攝影錄下惡行慘打臉

淘寶買「名車安全帶消音扣」　1年轉賣28個賺2千...男子下場曝

張淑晶終於贏了！遭辱罵「不要臉」告到哥哥加重判刑定讞

「公主抱阿公」暖爆！基隆孝孫確診無緣最後一面　衛生局回應了

快訊／九宮格匡列被罵爆　侯友宜：實務上很達成

E級辣媽直播主「報案告連千毅」　爆勾惡「掌握小三醜聞」

戴資穎秀泰文表情逗趣「超級可愛」　萌翻網友：依瑟儂教的？

「PP石墨烯」溫馨送暖！體恤防疫醫護人員和居隔民眾　現在立即報名享好禮

完整保留原肉鮮彈！高雄頂級「手切」燒肉　吧台現烤還有店員陪喝

全台914人繳最高地價稅率　北市僅2人！大地主最多在這裡

台南產業道路2機車對撞！84歲翁噴飛掉落田溝　釀3人輕重傷

中國封控嚴重影響蘋果MacBook Pro出貨！　廣達上海廠產能僅恢復30%

急診護理師：確診就是解脫！「高壓爆炸8hrs」工作內容曝光

社會熱門新聞

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

基隆孝孫抱阿公打疫苗　4個月後天人永隔

北市巡佐下藥女警上摩鐵開房！

屏東賭債爆槍擊　雙方爆對決復仇

台南24歲男吸金10億落跑！被爆花60萬叫小姐

受害富家女照片曝！　台灣「假海歸富二代」真實身分起底

即／這3天別衝南橫　梅山口到向陽預警性封閉

騎士疑「撞上傘兵」離奇亡　女兒控軍方不關心

即／監委兒又惹事！看板上「割下里長頭」隨風搖

2富商聯手性侵醉女　均判10年定讞

內灣吊橋遭火攻　燒出大洞暫封閉

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

更多熱門

相關新聞

林穎孟涉詐助理費　前男友返台遭約談

林穎孟涉詐助理費　前男友返台遭約談

台北市無黨籍市議員林穎孟涉嫌從2018年到2020年間，用人頭助理向議會詐領公費補助約數10萬元，台北地檢署3月間發動首波搜索約談後，依《貪汙治罪條例》諭令林交保100萬元，不過當時全案關鍵人、林穎孟的葉姓前男友，因為人在美國，未被約談到案，如今葉男返台並結束防疫隔離，檢調9日發動第二波搜索並約談林、葉等3人。

邢泰釗任檢察總長：檢察官要有同理心

邢泰釗任檢察總長：檢察官要有同理心

張淑晶誣告房客　再判8年半定讞

張淑晶誣告房客　再判8年半定讞

36年未離婚卻各有家庭　法院判准離婚

36年未離婚卻各有家庭　法院判准離婚

院檢之爭　何俊英：人民關心刑度妥適

院檢之爭　何俊英：人民關心刑度妥適

關鍵字：

法律人權張淑晶胞兄房東二審不要臉妨害名譽高等法院

讀者迴響

熱門新聞

國寶藝人脫線病逝！「晚餐後突失去意識」享耆壽90歲

90歲脫線病逝　123字「下台一鞠躬」遺言曝

亞東醫院院長「超有智慧一席話」瘋傳　116字感動人

超商快篩剩一堆　網點出背後原因

Vivian弟弟腦出血「還在加護病房」！昏迷前叮嚀女友：別等我

台灣版《Tinder大騙徒》　27歲假闊少詐富家女

吃榴槤又配啤酒　24歲男2小時突然死亡

「超商快篩買氣差」藥師曝真相！網：誰買啊

31歲前NBA球員佩恩遭槍擊身亡

淫亂教主「少龍」病危　前妻攜兒跨海搶20億教產

即／偵查隊長越南店摸小姐　秒被拔官記過

爽中2710萬頭獎！她全匯給老公：繼續上班

納豆澎湖百萬民宿爆PO網賣4300萬

日本AV擬禁「癡漢多P」　達人揭實際影響

8大通路賣快篩沒人排隊　王定宇：說明4件事

更多

最夯影音

更多
母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！

母親節排半小時沒買到 男怒：披薩賣完都不講！
陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

陶晶瑩抱怨疫情：真的想罵髒話！　已經耍廢2年..嘆「世界要我們躺平」

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

納豆：我回來了！..吐心聲「以為會死」　依依「看他吐白沫」爆哭求醫生救他

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

JPM合體了！一登場就是帥　《那不是雪中紅》助陣地球拿滿分

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

孫生媽母親節「吃霸王餐+放鳥」　他受夠爆粗口：怎麼會有這樣的媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面