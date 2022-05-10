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社會 社會焦點 保障人權

美女立委助理議場內遭電線絆倒　國賠343萬縮水不到90萬

▲台北市長候選人丁守中競選總幹事王育敏代打上陣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨前王育敏的助理，在立法院遭絆倒，二審獲准國賠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前國民黨美女立委王育敏，她的任姓女助理2017年間在議場內，因遞送資料給王育敏時，遭地上的電線絆倒，右手骨折，出現功能性障礙。助理提出國賠訴訟，一審判准立法院賠償343萬元，案經上訴，高院二審卻減少金額，僅判准國賠89萬餘元。可上訴。

判決指出，立法院2017年5月24日「司法法制委員會」開會審查《政務人員退職撫卹條例修正草案》，女助理為了將相關資料遞給王育敏，遭會議室地上電源線絆倒，右手撞到會議桌，導致右手閉鎖性骨折、右側撓神經損傷、右側肩部關節攣縮。

女助理起訴主張，手部的傷害持續治療近2年，右手仍舊無法回復原有功能，仍有右上臂及手部運動功能障礙，需持續追蹤治療及復健。她認為，立法院應妥善管理各家媒體攝影器材及在場人員筆電之電源線舖設、擺放位置，但卻放任各家媒體於紅樓302會議室內隨意舖設、擺放電源線，且通道寬度未達職業安全相關法令，顯見立法院管理有疏失，因此提出國賠訴訟，請求441萬餘元。

法院審理時，立法院拒絕國賠，辯稱當時議場內早已電線地下化，並無電線隨意擺置的狀況，應該是當天女助理穿著高跟鞋自行跌倒，並非被電線絆倒；另外女助理主張的傷勢，應該是她先前車禍的舊傷所致，並非此次意外導致，不需賠償。

一審法院審理後，認定立法院開議時，包含立委、助理、記者等往來人數頻繁，應於於開議前妥善規劃、整理相關議事人員及媒體之器材置放；但立法院卻未積極維護議場行進動線平整、淨空、流暢，任由使用會場人員任意放置電線於通道上，並非通常應有安全的狀態，故認定立法院在會議室之管理及維護顯有欠缺，必須國賠。經過計算後，一審法院判准國賠343萬餘元。

案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定立法院具有疏失，必須國賠；但重新審酌女助理的傷勢後，認為一審判准金額太高，二審予以酌減，僅判准國賠89萬7881元。可上訴。

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法律人權立法院助理絆倒二審國賠電線高等法院

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