賓士男催油門「子彈亂飛」落跑！8hr落網　黑背景起底⋯偷盆栽

▲涉嫌衝撞員警逃逸的簡姓男子落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

網路流傳一段一台賓士車衝撞人之後，前後保桿都受損還快速駛離的影片，影片當中還聽到槍聲！後來經過證實，確認是高雄市仁武分局拘提一名簡姓男子的過程，簡當時開車逃逸，警方表示賓士車上有3個人，而經過8個小時的追捕，已將26歲的簡姓男子緝捕到案。

09日下午15時，就在高雄市仁武區大豐街附近的停車場，仁武分局的澄觀所與大樹所員警，持地檢署拘票要抓涉嫌竊盜的26歲的簡姓男子，而簡姓男子看到員警的包抄，當下意圖衝撞員警，最後警方對空鳴槍，不過簡姓男子還是開車快速逃離現場，警方表示，當時車上有3名嫌犯，9日晚間將近11點，簡姓男子落網。但是車上兩名男子還是在逃，現在全案依照妨礙公務、竊盜罪嫌移送偵辦。

▲涉嫌衝撞員警逃逸的簡姓男子把賓士車棄置在這裡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲簡姓男子涉嫌衝撞員警逃逸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

簡姓男子據了解涉嫌在大樹區的盆栽竊盜案，他有多項毒品前科，這台賓士車是從租賃公司租來的，所以當下衝撞員警造成車輛保桿前後毀損，他一點也不在意，不過這輛因為受損嚴重，開離現場沒有多久就棄置在路邊，而落網之後，他向警方供稱他跟一名男子相約在大豐街見面，順便要載他離開，但看到警方出現，又知道車上有載通緝犯，所以才開車衝撞逃逸。