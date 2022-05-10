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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐欣瑩率百位青年入國民黨　朱立倫賦予年底助選任務

▲▼徐欣瑩率百位青年入黨。（圖／國民黨提供）

▲徐欣瑩率百位青年入黨。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（10）日上午舉行前立委徐欣瑩及百位青年入黨活動，由主席朱立倫親自歡迎入黨。朱立倫表示，國民黨今天不像民進黨，民進黨有錢、有權、有官位，國民黨有的只有志氣，只有愛台灣以及為中華民國努力的決心。

百位入黨青年上午共同穿白上衣進入會場，朱立倫偕同徐欣瑩在常會廳門口一一與青年擊肘迎接。徐欣瑩及青年代表隨後在媒體見證下遞交入黨申請書，朱立倫則致送大幅黨證，並與全體入黨青年大擺POSE合影。

朱立倫致詞時代表國民黨，誠摯歡迎徐欣瑩及百位青年入黨。他說，徐欣瑩過去曾任新竹縣議員到立法委員，表現有目共睹，徐是學者出身，是優秀的專業人才。「有人誤傳，她為了年底的選舉，完全沒有這回事！」徐欣瑩是在黨最辛苦的時候回到國民黨，就是秉持願意為國民黨理想而努力打拼的精神。

朱立倫受訪時重申，徐欣瑩會國民黨年底的助選員，相信不管在新竹縣對縣長楊文科或者是其他地方，徐欣瑩都會全力助選。國民黨也會在新竹市提出地方認同、最強的候選人。

徐欣瑩則說，過去的經歷讓她深刻感受到台灣面對世界巨變的挑戰，疫情嚴峻的不安，台灣前途分歧的焦慮，以及兩岸誤解與紛爭的恐慌。前陣子朱立倫邀請她回黨，強調現在是國民黨最艱困的時刻，希望她能回黨一起為台灣這片土地來努力，為了兩岸的和平以及台灣人民的福祉，她決定回到國民黨一起努力。

徐欣瑩指出，在國民黨最挫折的時候回黨助一臂之力，是希望讓台灣在野制衡的力量更強大，讓台灣民眾不要受到一黨獨大的傷害，更重要的，兩岸的軍事不要有意外發生，她也此呼籲台灣禁不起戰爭的消耗，台灣需要更安定的力量，讓大家攜手一起，為台灣帶來更美好正向的未來。

青年代表李玫指出，政治是管理眾人之事，但是現在的台灣的政治環境充滿意識形態對峙，這樣如何管好眾人之事？此外，烏俄戰爭讓大家看到戰火的無情，年輕人深感對於國家的責任，不希望看到下一個戰爭發生在我們的家園，所以兩岸和平交流極為重要。

李玫說，國民黨一直以來對兩岸政策保持著開放的態度，這也是青年今天為什麼會站出來的主因。年輕人要致力讓兩岸和平，讓人民的生活變得更好。因此願意加入國民黨，成為一個改革的力量，讓青年的力量改變台灣。

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