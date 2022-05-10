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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

8通路「不見排隊潮」=不缺快篩？　他揭原因：講這種話是沒去過市場？

▲▼全聯開賣亞培快篩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲8大通路快篩買氣差。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

快篩實名制上路後，藥局出現排隊購買人潮，藥妝店、超商、超市等8大通路9日也上架開賣，但每劑價格落在180到200元之間，買氣不如實名制的100元。也有網友質疑，國內是不是不缺快篩「才沒有人要搶」，對此，立委洪孟楷表示，快篩本就該量多、價實、易取得，「貴快篩沒人排隊就說台灣不缺快篩，這根本飽漢不知餓漢飢！」

對於快篩價格，洪孟楷表示，昨天有通路開賣快篩，但是一劑跟實名制差了近一倍價錢，馬上就有人在帶風向，說貴的快篩沒人排隊，代表台灣不缺。這種說法就是典型「飽漢不知餓漢飢」，更可能會讓全世界的公衛專家搖頭感嘆，「快篩不就是應該量多、價實、易取得嗎！」

洪孟楷表示，經過這些日子的討論，以及國內外網路資訊，先進各國合理快篩價格就是3-5美金左右，當然有更高或更低，但政府的責任就該提供充足且價實的快篩，不然疫情中心開設、資源全都一把抓，廠商說徵用就徵用，真的不是每天下午兩點開記者會報數字那麼輕鬆。

洪孟楷直言，快篩是預做準備，當不知疫情何時來臨，先準備著能夠自我檢測、控制傳播、保護家人，對於整體社會來講人人有快篩才能有效控制疫情擴散的速度，「過去的兩個多禮拜疫情直線飆高，快篩不足就是個很重要的原因！」

洪孟楷表示，當然感謝通路能夠進貨，但這個是單劑應急用，真正要能全面普及，還是要靠量大的販售；就如同菜市場和便利商店皆有販售蔬菜，菜市場是給家人的大包裝、便利商店是個人的小包裝，「拿小包裝還有剩就說台灣沒缺，講這種話的人是太久沒去市場跟便利商店消費了嗎？」

洪孟楷指出，前副總統陳建仁昨天也坦言，台灣快篩準備不夠，拿沒人排隊當成轉移焦點的例子，那些側翼網軍們這種手法到底還要玩幾次？玩不膩玩不爛嗎？疫情隨時會上門，「確診的人絕對不分黨派、政治立場，還在分化彼此，真是夠了！為台灣好、把疫情控制著，快篩就是要加強備妥！」

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