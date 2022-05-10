高虹安：配給快篩試劑不該齊頭式　應推熱點區域公費快篩

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／台灣民眾黨黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續延燒，台灣民眾黨立委高虹安10日舉行記者會呼籲，指揮中心應關注醫療量能告急及檢驗人力不足的問題，快篩試劑的配給不應齊頭式，應針對熱點區域、兒童及弱勢與第一線防疫人員提供公費快篩，此外也應重新盤點PCR量能及人力缺口，並協調各地方醫檢師跨境調度、檢體跨境檢驗，或導入家用型PCR設備提高檢驗量，以免誤判疫情。

民眾黨立委邱臣遠、高虹安今天上午舉行「新台灣模式迷航記，檢視紓困振興成效與防疫政策、快篩之亂」記者會。高虹安指出，指揮中心稱全國每日PCR量能22萬件，目前病例集中北北基桃，事實就是量能可能夠，但醫檢師的人力不足，導致採檢到結果出爐時間可能超過一天，除了讓民眾惶惶不安，也會讓疫情沒辦法被及時掌握，甚至誤判，重現校正回歸的亂象。

高虹安表示，指揮中心應重新檢討實際「醫檢師可操作」的量能是多少，並考慮疫情較輕的縣市提供支援人力、或採檢後跨境委託檢驗，這點需要指揮中心提出指引、出面協調各地方政府及適度鬆綁法規。

高虹安強調，部分縣市的確診數仍持續增加，指揮中心應彈性運用各地的真實檢驗量能，或搭配快速、簡便的家用型PCR設備。高虹安也提到，許多基層診所都認為新冠治療藥物引進緩慢，給藥方式也過於嚴格，呼籲指揮中心應把握確診者的黃金投藥期，以降低重症死亡率。

此外，邱臣遠表示，2021年勞工紓困貸款跟前一年相比，申請件數增加但通過核貸數卻大減，核貸率僅58%，相較於企業紓困的核貸率高達98%，對勞工相當不公平；另遠檢視振興成效發現，五倍券的數位綁定率僅有18%，還差47萬，未達設定目標，當初為了拚20%數位綁定率，另外再花了20億推動好食券，如今「好食券」使用數，竟然還低於數位綁定35萬人，豈不證明是疊床架屋浪費公帑？

邱臣遠表示，建議政府應該提供紓困補助給因為「三劑之亂」蒙受損失的觀光業、健身產業，此外，也應協助補教業、幼兒園及托嬰中心等為防疫停課，而須退費的產業，現在正是台灣能否恢復正常生活的關鍵時刻，請指揮中心與執政黨必須以大局為重。