▲南沙太平島。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

外傳台灣取得美國同意，將在太平島擴建跑道供戰機起降，國安局長陳明通28日表示，報導是媒體亂寫，不實消息沒有討論意義。立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣則說，他將盡快安排前往考察，呼籲總統蔡英文應親自前往太平島宣示主權。

媒體報導，歐洲哨兵衛星4月連續3次偵測到南沙太平島正進行填海造陸工程，太平島碼頭浚深後可提供巡防艦常駐，另現有跑道將從1150公尺拓寬至1500公尺，以提供戰機起降。

立法院外交及國防委員會28日邀請陳明通、陸委會副主委李麗珍等人報告「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」，並備質詢。國民黨立委溫玉霞質詢時關心太平島跑道延長工程，陳明通回應，媒體報導不為真，「媒體亂寫的啦」。

民眾黨立委邱臣遠質詢時提及，中國大陸國台辦聲稱太平島是中國領土，他希望蔡英文能親自登上太平島宣示主權，陳明通則說，國台辦的發言是北京一貫立場，中國向來的戰略思維，都認定太平島是兩岸重要連結。

江啟臣質詢時指出，媒體曝光的太平島衛星照片顯示，島上確實有動靜，他贊成跑道延展工程，但是太平島是中華民國主權領土，台灣應可自行決定，不需要美國許可，陳明通則僅說，「媒體寫的不正確」。