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1歲半兒確診「高燒40度＋嘴唇發紫」　父送急診遭網批：浪費資源

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名父親分享家中小孩確診送急診的經歷，卻遭網友質疑浪費醫療資源。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者廖翊慈／綜合報導

近日不斷有嬰幼童傳出確診案例，！就有一名父親分享小孩確診的驚恐歷程，他表示自己一歲半的兒子確診後高燒至40度，全身發抖、四肢發冷，甚至連嘴唇都變紫，情急之下，他打了119將孩子送急診。沒想到他的分享文卻掀起網友論戰，一方認為輕症送急診是浪費醫療資源，另一方則覺得這是一般父母都會做出的行為，爭執不斷讓這名父親決定二度出面回應質疑。

一位居住在新北市新莊的父親在PTT以「家中小小孩確診」為題發文，分享兒子確診後自己的心路歷程。他表示因為家中的長輩確診，連同其他家庭成員也相繼確診，包含家中最小的一歲半孩子，「家中大寶發燒因阿公確診染疫，5/6凌晨燒到40度且全身發抖+嘴唇發紫」，心急如焚的他打了119送醫，但因救護車並未送到附近的輔大醫院，「雖然知道醫療量能不足，但小朋友燒到發抖發紫還要搭10幾20分的救護車到林口 ，再慢慢排隊掛急診，做父母的心中真的會怕會擔心。」

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▲。（圖／取自PTT）

▲因為家中有長輩確診，其他家庭成員也相繼染疫。（圖／取自PTT）

後來醫院開了退燒藥給該名爸爸，便可回家休養了，他也表示，知道與病毒共存已經是不可避免的了，但是家中的還子年紀還小，加上老婆還是孕婦，腹中還有4個月的小生命，讓他時刻都必須警惕著家人的健康與安危，「建議大家，家中還是要有備藥比較安全。」

貼文一出，許多人幫該名爸爸加油打氣，「爸爸辛苦了！！！祝平安」，也有人分享自身相同的經驗，「我小孩（1歲半）燒到40度，打去急診室護理師說現場很多寶寶發燒，也要等很久，如果可以想辦法壓下來，還是自己照顧，真的抽搐或嚴重才送。」

不過也有網友質疑小孩只是輕症，有必要急著送急診嗎？「好奇在急診怎麼處置，至少以我文字理解那些就是輕症內容」、「『先退燒』再衝急診可以讓大家省很多時間」、「如果吃了退燒藥後體溫有退，活動力恢復能喝水進食，就是輕症啊」、「每個人都叫救護車，就會有重症叫不到救護車」。

▲兒確診發燒。（圖／取自PTT）

▲部分網友質疑孩子只是輕症，為何不先「退燒」。（圖／取自PTT）

但多數網友還是希望大家應該要有同理心，「其實很多人是沒遇到才能講的雲淡風輕」、「看到孩子高燒，做父母的真的很難在家待得住，而且小小孩有時候病程很快，為人父母的那種身心煎熬不是一般人能體的，祝福原PO寶貝能快點康復」、「除了有醫護背景的父母，有哪個人看到小孩燒到發抖發紫還會待在家」、「目前真的沒有很完美的方案 有小孩的爸媽都辛苦了（拍拍」、「自己的小孩生病在父母眼裡永遠是比實際嚴重，除非經驗很多了不然肯定第一時間衝醫院的」。

▲ 該名爸爸看到論戰後，出面回應並不是想要佔用醫療資源。（圖／取自PTT）

▲ 該名爸爸看到論戰後，出面回應並不是想要佔用醫療資源。（圖／取自PTT）

原PO見狀也二度發文說明，他指出，當下看到自己的孩子高燒到全身發抖、嘴唇發紫，作為一個父母怎麼可能毫無作為，「我只能自私的選擇打119去急診（我沒那麼偉大想到別人），只知道小孩有個萬一，都是我不可承受之重。」他強調，自己絕對沒有要抱怨醫療人員，或是佔用任何醫療資源，「在這裡跟辛苦的醫療人員致敬！」

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