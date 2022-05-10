他陪女友掃墓！情勒媽竟嗆女方「破麻」　網傻眼：快逃吧

▲男子的媽媽竟咒罵女友「破麻」。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

實習記者廖翊慈／綜合報導

所謂「天下無不是的父母」，不過一名男網友卻表示，自己的媽媽不斷情緒勒索他，甚至連自己陪女友掃墓，都被媽媽斥罵「以後老死不相往來」，女友甚至因此被他的媽媽咒罵「破麻」，讓他相當無奈。

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▲原PO媽媽私訊女友罵她破麻。（圖／取自Dcard）

一名男網友在Dcard以「我媽罵我女朋友破麻」為題發文，表示今年清明節的時候，沒有收到家裡的掃墓通知，所以詢問了女友，能不能和她的家人們一起去靈堂看她過世的父親，怎料原PO的媽媽得知此事後大發雷霆，甚至去密了女方大罵她可惡之外，甚至用了「破麻」這種不堪入目的字眼，侮辱了女方，讓原PO實在是忍不下去，詢問廣大的網友們能如何平息此事，「身為男人要挺身解決這個事情，但我這輩子也是第一次遇到，希望朋友們可以給我一個理性、溫和的解決方式。」

▲原PO苦惱著要如何平息此事。（圖／取自Dcard）

原PO試著和母親「溝通」此事，無奈不但沒有溝通成功，反而還大吵了一架，「我媽總挑自己想聽的話聽，聽不進去的話就惱羞成怒，拒絕溝通，最後演變成吵架。」這次媽媽甚至跟他說，以後每個月匯一萬元給她，老死不相往來，「她老母死ㄤ很快會死兒，你這輩子給我把帳結清了，下輩子才不會再結孽緣。」

原PO無奈表示，母親含辛茹苦將他養大，到大學才真正經濟獨立，不再跟家裡拿生活費，「畢業後就在台中找工作，跟女友一起住，我們家又沒有欠我女朋友家什麼，因為家裡氣氛不好，我也就很少帶女友回家。」他也補充說道，媽媽跟自己的婆家關係也不好，這樣對女友根本是雙重標準，讓他很是無奈。

▲媽媽甚至咒罵女友的弟弟。（圖／取自Dcard）

貼文一出，許多網友都認為原PO媽媽的情緒勒索太可怕，「我如果是女方的媽媽，我會希望我女兒分手，家庭教育很重要，就像一面鏡」、「你媽媽從來都只想的是自己，如果她真心愛你疼，就會連同喜歡你的一切或是理解你」、「媽媽才應該要去看醫生，好難想像這是媽媽會對孩子說的話，不只是情緒勒索，是言語暴力」、「情勒真的母湯喔，孝順的方式有很多種，不可能照他們自己的定義才叫孝順啦」、「直接斷絕跟你媽的所有聯繫方式，相信我你會快樂很多」。

▲多數網友認為原PO媽媽太誇張。（圖／取自Dcard）

不過也有部分的網友認為，媽媽可能是刀子嘴豆腐心，「其實我覺得你媽是個毒舌傲嬌，我認為你媽還是很愛你，只是愛錯了方式」、「我是不認為如此自私的媽媽，還會獨立扶養原po到大，會不曾給過原po 任何一點正常的關愛」、「或許你媽媽可能心理生病了，不是出自於本意」、「我認為長輩也是需要教育的，你媽現在需要的教育是同理心」。