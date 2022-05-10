急診護理師：確診就是解脫！「高壓爆炸8hrs」工作內容曝光

▲急診室醫護人員人手不足。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

本土確診數直線上升，快篩陽衝急診PCR的民眾癱瘓醫療量能，讓醫護人員疲於奔命。台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳近日分享一名護理師的心酸經歷，在高壓急診工作中，她「因為確診」而感到開心，原因竟是終於可以休息了，並一一細數近3週來面對的爆量工作與對待，手腳8小時停不下來，最終因確診獲得解脫。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳近日在粉專心疼寫下，「第一次這麼直接看到急診護理人員，因為確診覺得開心，是解脫，可以試想而知，在急診工作的他們，有多麼的辛苦和無力。」她質疑醫療量能根本不足，還要說維護醫療量能而繼續壓榨護理人員，放寬標準只是讓護理人員無限疲憊辛酸工作。

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陳玉鳳接著貼出匿名護理師的來信，內文寫到，「終於可以在這高壓爆炸的急診醫療中得到喘息。」過去3週來，一樣急診人力要接收大量陽性病人，還得同時處理現場重症病患，民眾諮詢電話轉來急診、1922打不通也要他們處理，有VIP病人採檢還要鞠躬哈腰，「手上的病人名單一直出來，手腳8小時完全不能停，沒有水喝、沒有飯吃、沒法尿尿。」

▲護理師分享自己PCR確診證明，心酸嘆終於可以休息了。（圖／翻攝自台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳臉書）

護理師苦嘆，一旦發生急救要插管，完全無暇再處理陽性病人，還會被投訴、抱怨，「每個病人都要問我『為什麼那麼久？』你怎麼不問台北市政府？我是有辦法處理嗎？」檢傷時必須著裝出去量生命徵象、問病況，一次量10多人，脫下裝備後一筆筆Key進電腦，同時又有新的病患要檢傷，不斷在這輪迴中度過8小時。

讓護理師一秒暴氣的是，「還有要我們幫忙叫車的」！她痛批自己有手機為什麼不叫？她們叫也是打一樣的叫車號碼，「但差別在你他O在這耍公主，而我還要顧其他病人啦X！」

另外護理師也不滿，竟有1922致電到診間，只因民眾抱怨等太久，要她們動作加快，她反問，「請問我們是在裡面摸魚了嗎？你他O有時間打電話進來問狀況，是不會做好你的工作安撫民眾嗎？你打進來我們就有辦法更快了嗎？會不會做你的工作呀？」對於被問為什麼確診這麼開心，她淡回，「因為確診對我們來說就是解脫了」。