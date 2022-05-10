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俄軍戰車20秒內連壓爆2地雷！　烏軍PO影片諷：上班好難

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍「第二階段」在烏東戰場打響後，屢屢傳出士氣不佳、戰術混亂的情況。烏克蘭陸軍情報部門9日在推特發布一則影片，揶揄俄軍一輛戰車竟然在20秒內輾壓過2顆地雷，地雷引爆後飄出陣陣濃煙，而戰車不停轉動變換方向，裡頭的戰車兵似乎相當慌張。影片也引發網友嘲笑，「不可置信的笨」、「上班好難」。

▲▼ 俄軍戰車20秒內連續壓過2顆地雷。（圖／翻攝推特「@armyinformcomua」）

▲俄軍戰車20秒內連續壓過2顆地雷。（圖／翻攝推特「@armyinformcomua」）

烏克蘭陸軍情報部門9日發布影片，俄軍一輛坦克影片第6秒時在樹林邊緣壓爆一顆地雷，烏軍無人機空拍畫面拍下地雷引爆後，陣陣濃煙竄向天空。之後在第26秒時，正在找尋出路的俄軍坦克又壓爆一顆地雷，爆炸威力使坦克中後段一度騰起離地。

網友紛紛留言，「有夠衰」、「看看那坦克整個跳起來，哈哈」、「這其實不是戰車，是俄國掃雷車吧！」由於俄軍在蘇聯瓦解後，大多為合約軍人，當兵一天等於上班一天，因此也惹來網友笑說，「上班好難」、「糟糕的上班日」。

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