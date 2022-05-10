最愛椒麻雞、月亮蝦餅！網友熱議泰式料理不是正宗泰式口味

▲瓦城月亮蝦餅。（圖／瓦城提供）

記者黃士原／台北報導

酸甜辣的泰國菜，在台灣是十分常見的異國料理，但知道台灣網友最愛哪些料理嗎？「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月內「泰式料理」話題的網路聲量表現，其中最受歡迎的兩道料理其實不是正宗泰式口味。

日前，有人提問「最愛哪道泰式料理？」引起許多回覆，其中最常被提及的是炸烤類的「椒麻雞」、「月亮蝦餅」，眾多網友表示對其的喜愛，像是「（椒麻雞）酸酸甜甜的，配飯吃超好吃」、「酥酥的餅皮跟滿滿的蝦子，配起來好讚」等等，雖然許多網友非常推薦這兩樣菜品，但其實它們不是正宗泰式料理喔，讓人驚訝到「原來一直都誤會了！」

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▲椒麻雞。（圖／Mika）

而提到下飯的泰式料理，可不只是有椒麻雞而已，網友們紛紛提出自己的第一名，像是「打拋豬」、「綠咖哩」皆榜上有名，其中有人提到「辣辣的打拋豬超香」、「加番茄還酸酸甜甜的也很棒」、「綠咖哩的椰香味真的無敵，每次都吃至少三碗飯」等等。而像是「檸檬魚」等魚肉料理也時常被提到，像是「醬汁下飯、魚肉鮮嫩，真的超棒的」，直言無論是酥炸或是用蒸的，都令人食指大動。

▲打拋豬肉。（圖／虎麗笑嗨嗨）

而主食的部分，除了基本的泰國米，有些人會選擇像是「炒河粉」、「炒粿條」等，其中有討論說到「超愛那個Q彈的口感」、「大推魚露味甜甜的感覺」等，因為特別的口感與豐富的味道、香氣，是許多人必點的主食之一。

談到「月亮蝦餅」，其實這是台灣人發明的異國美食，泰國料理界的名廚李明芢（阿明師）之前接受採訪時就說過，以前泰國是沒有月亮蝦餅這道菜，這是由台灣人發明的一道「泰國菜」，阿明師說在泰國都是吃金錢蝦餅，把蝦漿形狀整至圓形，然後裹上麵包粉入鍋炸成金黃色，配上梅子醬吃得更對味。不過由於台灣的泰式餐廳都賣月亮蝦餅，甚至是主打招牌菜，而讓許多人誤以為是源自泰國。