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酸辣開胃！4步驟「自製椒麻雞」　切腿排1秘訣不再皮肉分離

記者黃君瀚／綜合報導

在台灣上泰式料理餐廳，許多人總習慣點上一份「椒麻雞」，享受那酸辣酥脆又開胃的美妙滋味。《168懶人料理》影片示範只要4個步驟，就能自行輕鬆烹調出一道椒麻雞來；此外更加碼切雞腿排小技巧，只要皮朝下切，就不會皮肉分離啦！

椒麻雞（圖／《168懶人料理》）

食材：
去骨雞腿排 1隻
太白粉 少許
高麗菜（擺盤）

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醃料：
白胡椒粉 少許
鹽 少許
酒 1大匙

醬汁：
蒜頭
辣椒
香菜
冷開水 2大匙
醬油 1小匙
魚露 2小匙
檸檬汁 2大匙
米酒 1小匙
香油 少許
花椒油 少許
糖 1/4 小匙

作法：
1. 去骨雞腿排擦乾，太厚的部分片開，劃刀斷筋，加鹽、白胡椒粉、米酒抓一抓，醃15分鐘。
2. 蒜頭、辣椒、香菜打碎，加入醬汁拌勻。
3. 熱鍋不放油，雞腿排皮撒上太白粉，朝下放入鍋煎，中小火煎至皮金黃，肉變白後，翻面再煎一下即起鍋（或用氣炸鍋 180度10分鐘，翻面10分鐘）。
4. 將雞腿排皮朝下切片，淋上醬汁，也可以撒上點芝麻或花生碎就大功告成。

小Tips：
1. 切雞腿排小技巧，要皮朝下切，就不會皮肉分離了。
2. 醃雞腿排若怕煎得焦黑，建議不要放醬油，只用鹽、白胡椒加米酒。入鍋前撒點太白粉或玉米粉，薄薄一層，雞皮會更酥脆。
3. 雞腿排是在熊媽媽買的，卜蜂一包三片，煎起來還挺大片的，一人一片剛剛好。

椒麻雞（圖／《168懶人料理》）

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