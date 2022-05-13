　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是單純湯麵！湯頭要花6hrs↑「煨麵真的神」　蔣勳也難忘

▲▼ 。（圖／翻攝我的老公是大廚）

▲吸飽湯汁的煨麵，用看的就讓人口水直流。（圖／我的老公是大廚）

記者鄺郁庭／綜合報導

「煨麵」就是利用高湯煮熟麵條，讓麵條吸滿湯汁、軟糊卻不爛。美食Podcast節目《我的老公是大廚》本集大聊煨麵，直呼連美學大師蔣勳都難忘這款麵食的好滋味。美食家王瑞瑤跟大主廚保師傅就要教大家做一道「雪筍肉絲蝦仁煨麵」，煮起來雖然不難，但卻相當考驗湯頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

資深美食記者王瑞瑤表示，其實很多台灣人喜歡吃煨麵，但因為湯頭太麻煩了，所以越來越少人做。不過，其實煉好湯，想吃什麼樣的煨麵都可以，只是光是湯頭就要花超過6小時。

保師傅先是教了一種在家也能做的高湯，一開始他就提醒，不管是雞豬還是純雞、純豬，要記得水跟肉的比例是1:2，例如5公斤的材料，水就要10公斤。首先，把肉都切塊、川燙洗乾淨，10公斤的水滾了以後，就把材料放進去用小火滾5小時，這樣一鍋高湯就大功告成了。

再來則是要「煉一鍋湯（白湯）」，準備蔥、薑、五花肉、雞爪、魚（不限魚種，想便宜一點的可以挑草魚或鯽魚），先用豬油香煎蔥、薑、五花肉、雞爪、魚，接著嗆些許黃酒、紹興酒，再把高湯沖下去，煮滾後蓋上鍋蓋開中火，保持滾沸40～50分鐘，讓清湯變成白湯，煨麵的湯頭就好了。

▲▼ 。（圖／翻攝我的老公是大廚）

▲煨麵相當不侷限，想吃什麼料都可以加。（圖／我的老公是大廚）

接著就可以開始做雪筍肉絲蝦仁煨麵，材料的話準備筍絲，冬天就冬筍，夏天就綠竹筍，都沒有的話買真空包裝的沙拉筍也可以；雪菜（雪裡紅）則是可以買老鹹菜（寧波雪菜），切去蒂頭後整齊排放好，粗梗及葉子劃一刀，再切成比米粒大點的塊狀，最後水洗後擠乾。不過，覺得處理老鹹菜太麻煩的話，也可以選相較好買的雪裡紅，但風味就不比老鹹菜豐富。

再來則是看要肉絲還是蝦仁，想要都加也可以，但要記得肉絲碼好後要用豬油劃開，蝦仁則是乾烹一下。麵條的部分，用一般的細陽春麵就可以了，要注意的是，煮麵其實也有個小技巧，保師傅說自己不喜歡從生麵開始煮，不然湯頭會變得像是勾過芡，所以他都是「點一次水」，接著把外表的粉洗掉就好，也就是水滾了之後撒麵，筷子挑開後，水再滾時加入1/3碗冷水，再滾就可以把麵撈起來了。

而點水這個動作可以幫助麵條收緊，吃起來才不會糊糊的，洗麵則是讓湯頭不會稠稠黏黏的。接著爆香豬油、蔥花、蒜末爆香，翻炒老鹹菜把香味炒出來，然後筍子也放下去，加些許蠔油、黃酒翻炒，最後沖入白湯再下麵，就可以把鍋蓋蓋上煨3分鐘。時間到的時候，可以開蓋試一下味道，沒問題的話可以點一點胡椒粉起鍋，最後再放肉絲和蝦仁。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
LIVE／新北＋22483　侯友宜最新說明
快訊／專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中這樣說
快訊／雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：吃藥副作用誰負
快訊／確診數未爆衝？　陳時中：「緩坡成長時間」會拉長
台中父女居隔被「塑膠布封門」　她怒告管委會強制罪
快訊／被爆「快篩預算僅5264萬」　指揮中心回應了
「快篩陽=確診」評估管道+1！明起開放親友帶2物品給醫師確認
快訊／中重症暴增217例！20多歲女大出血「首例產婦重症」
快訊／6歲以下兒童「綠色通道」開設！　35家醫院曝
單日死亡41例「超過去年三級警戒」　9旬婦死後確診
快訊／本土增64972例「2縣市破萬」　新北2.2萬最多
快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土+6萬4972例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國小童確診後遺症！「吸不到空氣」帶氧氣罐　師還逼上桌球課

小黃司機包圍指揮中心喊「以篩代隔」　陳時中：請交通部研議

陳時中：再採購10萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

不是單純湯麵！湯頭要花6hrs↑「煨麵真的神」　蔣勳也難忘

專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中：如果能夠最好

視訊診之亂！醫師列4大問題「落後到爆」：都還沒到高峰

慰勞基隆長庚防疫最前線醫護　林右昌籲循醫院分流進行診療

雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：偽陽性吃藥副作用誰負責？

藍營稱美國「給口服藥不用處方」　莊人祥：還是要評估危險因子

確診數未爆衝　陳時中：緩坡成長時間會拉長「要持續觀察」

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

國小童確診後遺症！「吸不到空氣」帶氧氣罐　師還逼上桌球課

小黃司機包圍指揮中心喊「以篩代隔」　陳時中：請交通部研議

陳時中：再採購10萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

不是單純湯麵！湯頭要花6hrs↑「煨麵真的神」　蔣勳也難忘

專家估群體免疫8成「6月底有望解封」　陳時中：如果能夠最好

視訊診之亂！醫師列4大問題「落後到爆」：都還沒到高峰

慰勞基隆長庚防疫最前線醫護　林右昌籲循醫院分流進行診療

雙北喊「全面快篩陽=確診」　陳時中怒駁：偽陽性吃藥副作用誰負責？

藍營稱美國「給口服藥不用處方」　莊人祥：還是要評估危險因子

確診數未爆衝　陳時中：緩坡成長時間會拉長「要持續觀察」

新婚陳喬恩秀卡地亞婚戒還不夠　亮出57萬IWC對錶曬恩愛

LIVE／北市+11613例！柯文哲說明最新防疫作為

柯怡如／投資還是詐欺？不要傻傻分不清

地點極佳覓食方便！台南超平價行旅　玻璃小屋規劃陽光區、大廚房

國小童確診後遺症！「吸不到空氣」帶氧氣罐　師還逼上桌球課

小黃司機包圍指揮中心喊「以篩代隔」　陳時中：請交通部研議

華郵：全球唯二「沒打新冠疫苗」　除了北韓還有這國

發現寶寶很安靜！驚見她「喝奶高舉逗貓棒」　沙發下主子玩得認真

跨黨立委促《物理治療師法》修法　鬆綁「治療全需醫囑」規定

陳時中：再採購10萬份「莫納皮拉韋」　5萬份下週五到貨

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

確診康復後「出現1後遺症」

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

同居男友染疫！她篩陰卻嘆「只能一起確診？」

快訊／近百名小黃司機衝指揮中心抗議

一群人推爆「疫苗1組合」最強

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

她1招「免費帶走」全聯快篩　一票人讚：聰明

快訊／本土+64972「2縣市病例破萬」

更多熱門

相關新聞

BMW新車傳災情手機連線無法使用

BMW新車傳災情手機連線無法使用

Apple CarPlay／Android Auto推出後，人們能夠在車上撥接電話、聽音樂／Podcast、使用導航及虛擬助手等功能，相當便利，不過，近年疫情重創全球導致晶片短缺，各大車廠不得不對新車做出調整，而Apple CarPlay／Android Auto便成為犧牲者之一。

回顧／女師遭行刑式槍殺！恐怖情人殺2任女友

回顧／女師遭行刑式槍殺！恐怖情人殺2任女友

切的算外行！竹筍「靠1招超鮮甜」大廚認證

切的算外行！竹筍「靠1招超鮮甜」大廚認證

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

像退休公務員！家裡沒人…退役導盲犬「睡到翻肚」桑爆

像退休公務員！家裡沒人…退役導盲犬「睡到翻肚」桑爆

關鍵字：

我的老公是大廚PODCAST王瑞瑤保師傅煨麵

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

快訊／死亡暴增41例「史上最高」　本土增6萬4972例

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面