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健行科大數位多媒體設計系畢業展　「桃園設計庫」登場

▲健行科大數位多媒體設計系畢業展，「桃園設計庫」登場。（圖／健行科大提供）

▲健行科大數位多媒體設計系畢業展，市長鄭文燦以線上視訊勉勵。（圖／健行科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

健行科技大學數位多媒體設計系畢業展30日展開，受到疫情影響，選擇以線上開幕、線下實體展出的雙軌模式進行。桃園市長鄭文燦特別以線上視訊方式，勉勵學生指出，疫情期間舉辦實體展出過程更為艱辛，但「設計力可以改變城市，也可以改變台灣」。

▲健行科大數位多媒體設計系畢業展，「桃園設計庫」登場。（圖／健行科大提供）

鄭市長在視訊中表示，數媒系畢業展今年邁入第4屆，並且以「衷點」為主題，「衷」是初衷的意思，「點」則是為大學劃下句點之意，學生希望表達人生是一個個成長的過程，每個階段都有一個結束，也是另外一個階段的開始。

而健行數媒系今年畢業展的另一亮點就是，仿造「金馬獎」的模式，在展覽前特別舉行作品的個別報導，同以文字、專業影音的訪談模式，報導參與團隊在這一次畢業展當中的作品點滴，希望讓更多人了解到畢業生創作與心情。

▲健行科大數位多媒體設計系畢業展，「桃園設計庫」登場。（圖／健行科大提供）

數媒系畢業展總召集人蔡佩如感性表示，經過整麼長時間的規劃與策展，「感覺整個人都快虛脫了」，但是看到每位同學都有很好的展現，內心很感動，眼淚都快掉下來，雖然疫情阻斷節奏，但是這就是人生，如同在設計的途中，總是跌跌撞撞，不斷修正與創新，最後得到美好的結果。

即將承接下一屆畢業展的大三學生彭玟瑄說，她以「見習生」的身分到場觀摩畢業展，看到學長姐的作品「感覺相當厲害」，她以忐忑的心情接下新任務，但絕對有信心在明年的畢業展中，也能呈現更優秀的作品。第4屆健行科大數媒系畢業展，即日起在桃園市中壢區「桃園設計庫」登場，展出影視、平面、動畫、遊戲等類別共17項優秀作品，歡迎喜好設計的民眾前往參展。

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