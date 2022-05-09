陳菊：族群差異是台灣重要內涵　更是多元文化寶貴資產

▲國家人權委員會主委陳菊為消除歧視公約工作坊致詞。（圖／國家人權委員會提供）



記者林銘翰／台北報導

國家人權委員會主委陳菊近日表示，台灣已經是名符其實國際、多元的社會，希望透過人權公約的檢視與落實，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會，族群差異正是多元文化的重要內涵，更是台灣多元文化的寶貴資產。

國家人權委員會6日舉辦消除歧視公約工作坊，陳菊表示，行政院預計今年底提出《消除一切形式種族歧視公約》（ICERD）第一次國家報告，國家人權委員會為後續啟動獨立評估意見展開作業，特地邀請東吳大學教授胡博硯分享與檢視ICERD條文的精神與內涵。

陳菊致詞時指出，聯合國在1948年通過《世界人權宣言》之後，ICERD是第一個通過，而且最早生效的國際人權公約，ICERD公約透過「一般性意見」積極契合世界脈動。

陳菊舉例，例如在經濟危機時，對弱勢族群產生的歧視與仇外心態，或是如何預防包括司法、警政、矯正機關的歧視等等，甚至是國際體育機構或賽事中的族群歧視現象等。

陳菊強調，儘管台灣已經不是聯合國的會員，但是未曾忘記遵循人權公約，相反的更加努力與國際人權接軌，人權會成立後針對外籍漁工、移工寶寶進行相關調查，無論在法規或人道關懷上，希望努力達成消除歧視。

陳菊說，族群議題在台灣民主化過程中非常重要，早年族群之間的不瞭解與歧視，產生許多衝突與不幸，如二二八、原住民湯英伸等事件，直到台灣族群意識逐漸啟蒙發散，才有後來的原住民還我土地運動、正名運動及還我母語等運動。

有關2016年總統蔡英文代表國家向原住民族道歉，陳菊則說，後續林務局與原住民族共管山林及諮商等，都是很重要的民主化歷程，人權會計畫在今年8月1日的原住民日，與原民會共同合作推動人權教育及宣導，希望社會大眾對原住民族有更多的理解與尊重。

陳菊強調，從過去的原住民、福佬、客家、外省四大族群，到現在包括新住民、外籍移工等，台灣已經是名符其實國際、多元的社會，希望透過人權公約的檢視與落實，讓台灣成為尊重不同文化的多元社會，族群差異正是多元文化的重要內涵，更是台灣多元文化的寶貴資產。

▼國家人權委員會舉辦消除歧視公約工作坊開講前合照，左起為監察委員田秋堇、人權會主委陳菊、東吳大學教授胡博硯、監察委員葉大華。（圖／國家人權委員會提供）

