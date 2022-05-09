　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年指稱台中大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標欠銀行貸款不還，卻「脫產」給兒子顏寬恒聯手坑殺銀行，顏寬恒怒告周玉蔻未查證就發表不實言論，求償145萬元並將判決主文登報，周玉蔻今出庭宣稱顏清標家族擅長告人，她做節目「戰戰兢兢、戒慎恐懼」，基於合理懷疑，每一件都有事實依據，台北地院今審結，諭知本月（5月）31日上午宣判。

▲▼媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

▲媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻上個月底被通知確診新冠肺炎，她在暫停工作隔離期間PO文自認沒確診，喊話「別用政治語言指責我」，她今出庭回應顏寬恒說她本案言論沒事先查證時，強調節目單位打電話給對方要求訪問與解釋，「他都不參加，我們還要怎麼做？」

周玉蔻坦言自己「今天是有點情緒」，她指顏寬恒在2013年首次擔任立委前，「除了開檳榔攤，只有一個身分，就是顏清標的兒子」，顏寬恒將父親被法拍的土地和房地產買回來，「錢從哪裡來、資金是誰給，難道不是合理懷疑，難道沒有公眾評論價值？」

▲▼顏寬恒到北檢告周玉蔻 。（圖／記者劉昌松攝）

▲顏寬恒到北檢告周玉蔻 。（資料照／記者劉昌松攝）

周玉蔻強調，顏清標家族擅長告人，所以她做節目「戰戰兢兢、戒慎恐懼」，每一件都有憑信基礎、都有事實依據，如果這樣不受言論自由保障，她不曉得新聞工作該怎麼繼續下去。

法官今訊問重點在於周玉蔻評論顏清標「脫產」給顏寬恒的依據何在，周玉蔻表示，顏清標被法院確認欠債6000萬元，債權人聲請強制執行卻要不回錢，經比對財產申報資料，發現顏清標2005年到2011年的財產一直減少，同一時期，顏寬恒財產快速增加，跟他的收入顯不相符，且其中3筆正是顏清標被法拍的財產。

周玉蔻說，不是她無端指稱顏清標「脫產」，而是節目來賓轉述債權人的憤怒，大家在節目中討論，顏清標自己開記者會也承認顏寬恒籌錢把法拍的土地房子買回來，但顏寬恒擔任立委前只開過檳榔攤，卻始終說不出財產增加的資金從哪來的。

顏寬恒今仍委任律師代為出庭，批周玉蔻沒詳細比對公職人員申報財產資料，僅憑其他債權人的口述，未盡查證就做不實言論，若只是網友鄉民的誹謗，顏寬恒不會提告，但周玉蔻手握龐大媒體資源，選過台北市長，也被前總統馬英九、鴻海集團總裁郭台銘告過，應更明知言論自由界線何在。

周玉蔻的律師反擊指出，如果不是企圖「脫產」，顏寬恒為何不直接幫父親還錢給債權人與銀行，反而用較低價錢買回父親被法拍的財產，就社會觀感而言，周玉蔻評論此舉為「脫產」，是有憑信基礎與依據，也是可受公評之事。

法官諭知全案辯論終結，訂於本月31日上午10點宣判。周玉蔻庭外不理會記者發問，她先前出庭曾喊話顏寬恒不要斷章取義，「陷本人於不義」，她「不好意思說顏家在地方是惡勢力」，周玉蔻還要求顏寬恒出庭對質。

本案源於周玉蔻去年（2021年）11月9日，在她所主持的寶島聯播網《新聞放鞭炮》、民視《辣新聞》等政論節目，指稱顏清標欠人家債6000多萬元，「人家去強制執行，他把它就脫產給他兒子（指顏寬恒）」、「如果轉移給兒子，有沒有繳贈與稅」，並批顏家父子等於聯手坑殺銀行，顏寬恒「這種行徑還好意思去選立法委員？」等語。

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
快訊／規模6.1地震！　侯友宜坐鎮應變中心
快訊／規模6.1強震！　北捷全線列車慢速行駛
快訊／14:23規模6.1地震　最大震度3級
快訊／晃很大！台北下午2點23分地震
快訊／8個月大女嬰重症「抽搐、低血壓」　插管治療中
快訊／中重症+71！未滿1歲女童住加護　最小重症個案
快訊／今年第一批BNT來了！　185萬劑已抵台
快訊／本土40263例！新北14179最多　6縣市也超過千人
快訊／今增12死！　本土+40263例
LIVE／下週「疫情高峰」！　陳時中最新說明
走進美廉社「還有一堆快篩」她驚：180又不貴！　網曝心態
納豆「住院病容照曝光」！　手部動作惹淚崩
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東死亡車禍！擦撞2行人再撞小客車　騎士噴飛傷重不治

驚險瞬間！貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛重摔送醫

妹妹唉唉叫才可愛！女調查官喝咖啡不倫戀　嬌黏人夫狂演SOD

新北市首度公布酒駕累犯　照片、姓名上網全都露

北市女為買快篩暈攤坐地！沒吃早餐血糖低　回神後拒送醫繼續排

天母街區驚見肥猴閒晃！爬民宅外牆逛市場...網驚：大屯山異常？

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

驚悚畫面曝！彰化貨櫃車為閃鬼切機車　急轉撞破民宅駕駛送醫

單親媽居檢外出挨罰　「包1粒檳榔賺5毛」分期還10萬

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

屏東死亡車禍！擦撞2行人再撞小客車　騎士噴飛傷重不治

驚險瞬間！貨車汐止小巷竄出擊落機車　騎士噴飛重摔送醫

妹妹唉唉叫才可愛！女調查官喝咖啡不倫戀　嬌黏人夫狂演SOD

新北市首度公布酒駕累犯　照片、姓名上網全都露

北市女為買快篩暈攤坐地！沒吃早餐血糖低　回神後拒送醫繼續排

天母街區驚見肥猴閒晃！爬民宅外牆逛市場...網驚：大屯山異常？

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

驚悚畫面曝！彰化貨櫃車為閃鬼切機車　急轉撞破民宅駕駛送醫

單親媽居檢外出挨罰　「包1粒檳榔賺5毛」分期還10萬

快訊／台灣地震日本沖繩也在晃！最大震度3

屏東死亡車禍！擦撞2行人再撞小客車　騎士噴飛傷重不治

學生不滿「九宮格停課」要求重新檢討！　陳時中：只有一個標準

CM11戰車撞上分隔島交通號誌　六軍團道歉：將檢討原因

快訊／規模6.1地震！新北震度3級　侯友宜坐鎮應變中心

世界美容醫學會邀請王正坤醫師　演講醫美產業分析與關鍵成功因素

北市怨73萬劑快篩沒收到？指揮中心：電子郵件回報分3天配送

桃園婦母親節開車出遊「開到沒油」　警推車送油解圍

快訊／規模6.1地震！台北市震度3級　北捷全線列車慢速行駛

快訊／14:23花蓮規模6.1地震　最大震度3級

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

快訊／移工騎電動車誤闖國3被撞亡

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

女稱反覆流產+乾燥症　請領保險金遭拒

即／台76線員林匝道車禍　駕駛無生命跡象

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

母親節買不到披薩！高雄男大鬧拿坡里

超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

「綠二代」收小弟販毒詐欺　趙介佑判刑8年6月

台大登山社1生墜亡　母見最後一面

女友百日…他墜同運河亡！弟看母崩潰嘆：為何選母親節

他撞死人遭求償千萬　「表哥」天天捻香省下920萬

獨／憲訓中心傳多人確診！軍官：快篩是檢查用

更多熱門

相關新聞

沒人買？美廉社「還有25份快篩」　網曝心態翻白眼

沒人買？美廉社「還有25份快篩」　網曝心態翻白眼

本土疫情延燒引發「快篩之亂」，經濟部主導下今（9）日開放超商超市等8大通路開賣「亞培快篩試劑1入組」，不過有民眾指出，美廉社還有超多快篩試劑，不懂為何大家卻要去藥局排隊買實名制快篩，「180元也不會很貴，怎麼都沒人要？」底下也有網友透露，「我剛路過2家超商看也都還很多」。

2縣市豪雨特報！水氣最多時間曝

2縣市豪雨特報！水氣最多時間曝

驚悚畫面曝！為閃鬼切機車　彰化貨櫃車撞破民宅

驚悚畫面曝！為閃鬼切機車　彰化貨櫃車撞破民宅

連續對騎士「巴頭」！灰衣男嗆「欠打」繼續K

連續對騎士「巴頭」！灰衣男嗆「欠打」繼續K

即／拒檢撞警車落跑　基隆警連開6槍

即／拒檢撞警車落跑　基隆警連開6槍

關鍵字：

台北周玉蔻顏寬恒脫產精神慰撫顏清標影音

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

目睹納豆失禁！依依爆哭「緊抓病床求醫生救他」

老公家暴我！小甜甜抱2月嬰兒離家

快訊／今增12死！本土+40263例

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

確診一次領走20萬！防疫保單害業者「賠到脫褲」　案例曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

快訊／晃很大！台北下午2點23分地震

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面