評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

記者黃哲民／台北報導

媒體人周玉蔻去年指稱台中大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標欠銀行貸款不還，卻「脫產」給兒子顏寬恒聯手坑殺銀行，顏寬恒怒告周玉蔻未查證就發表不實言論，求償145萬元並將判決主文登報，周玉蔻今出庭宣稱顏清標家族擅長告人，她做節目「戰戰兢兢、戒慎恐懼」，基於合理懷疑，每一件都有事實依據，台北地院今審結，諭知本月（5月）31日上午宣判。

▲媒體人周玉蔻被前立委顏寬恒提告求償，到台北地院出庭辯結。（圖／記者黃哲民攝）

周玉蔻上個月底被通知確診新冠肺炎，她在暫停工作隔離期間PO文自認沒確診，喊話「別用政治語言指責我」，她今出庭回應顏寬恒說她本案言論沒事先查證時，強調節目單位打電話給對方要求訪問與解釋，「他都不參加，我們還要怎麼做？」

周玉蔻坦言自己「今天是有點情緒」，她指顏寬恒在2013年首次擔任立委前，「除了開檳榔攤，只有一個身分，就是顏清標的兒子」，顏寬恒將父親被法拍的土地和房地產買回來，「錢從哪裡來、資金是誰給，難道不是合理懷疑，難道沒有公眾評論價值？」

▲顏寬恒到北檢告周玉蔻 。（資料照／記者劉昌松攝）

周玉蔻強調，顏清標家族擅長告人，所以她做節目「戰戰兢兢、戒慎恐懼」，每一件都有憑信基礎、都有事實依據，如果這樣不受言論自由保障，她不曉得新聞工作該怎麼繼續下去。

法官今訊問重點在於周玉蔻評論顏清標「脫產」給顏寬恒的依據何在，周玉蔻表示，顏清標被法院確認欠債6000萬元，債權人聲請強制執行卻要不回錢，經比對財產申報資料，發現顏清標2005年到2011年的財產一直減少，同一時期，顏寬恒財產快速增加，跟他的收入顯不相符，且其中3筆正是顏清標被法拍的財產。

周玉蔻說，不是她無端指稱顏清標「脫產」，而是節目來賓轉述債權人的憤怒，大家在節目中討論，顏清標自己開記者會也承認顏寬恒籌錢把法拍的土地房子買回來，但顏寬恒擔任立委前只開過檳榔攤，卻始終說不出財產增加的資金從哪來的。

顏寬恒今仍委任律師代為出庭，批周玉蔻沒詳細比對公職人員申報財產資料，僅憑其他債權人的口述，未盡查證就做不實言論，若只是網友鄉民的誹謗，顏寬恒不會提告，但周玉蔻手握龐大媒體資源，選過台北市長，也被前總統馬英九、鴻海集團總裁郭台銘告過，應更明知言論自由界線何在。

周玉蔻的律師反擊指出，如果不是企圖「脫產」，顏寬恒為何不直接幫父親還錢給債權人與銀行，反而用較低價錢買回父親被法拍的財產，就社會觀感而言，周玉蔻評論此舉為「脫產」，是有憑信基礎與依據，也是可受公評之事。

法官諭知全案辯論終結，訂於本月31日上午10點宣判。周玉蔻庭外不理會記者發問，她先前出庭曾喊話顏寬恒不要斷章取義，「陷本人於不義」，她「不好意思說顏家在地方是惡勢力」，周玉蔻還要求顏寬恒出庭對質。

本案源於周玉蔻去年（2021年）11月9日，在她所主持的寶島聯播網《新聞放鞭炮》、民視《辣新聞》等政論節目，指稱顏清標欠人家債6000多萬元，「人家去強制執行，他把它就脫產給他兒子（指顏寬恒）」、「如果轉移給兒子，有沒有繳贈與稅」，並批顏家父子等於聯手坑殺銀行，顏寬恒「這種行徑還好意思去選立法委員？」等語。