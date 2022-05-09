花蓮自小客撞飛2路人！女傷勢過重送醫不治　男頭部撕裂傷

▲女子遭追撞後倒臥路旁草叢，救護人員緊急將女子送醫仍宣告不治。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮瑞穗7日晚間發生一起死亡車禍，1男1女在路上行走突遭由阮姓女子所駕之小客車由後追撞，其中女子送醫急救仍宣告不治，遭撞男子頭部撕裂傷，無生命危險。

▲肇事白色小客車右大燈損毀及車身凹陷。

鳳林警分局瑞穗分駐所7日19時20分接獲民眾報案，指稱於花蓮縣瑞穗鄉民權東路有交通事故，立刻派遣員警到場處理。

處理員警表示，38歲阮姓女子駕駛自小客車沿瑞穗鄉民權東路由東向西行駛，疑因未注意路況，追撞前方同向步行的42歲黃姓及53歲吳姓女子，其中吳姓女子因傷勢過重，雖經送醫急救仍因傷重不治死亡；黃姓男子頭部撕裂傷經救治後傷無生命危險，肇事的阮姓女子則未受傷。

▲警方在現場拉起警戒線並管制交通。

警方表示，肇事的阮姓女子並無酒駕，現場警方已依規定完成測繪照相，將依過失致死罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦；另外，詳細肇事原因有待專業檢驗單位分析鑑定釐清肇責。

警方呼籲，車輛駕駛人行駛道路務必遵守交通規則並注意前方動態，行人於夜間外出時應穿明亮衣物，駕駛人及行人應遵守「路權」觀念，以減少交通事故，確保用路人交通安全。