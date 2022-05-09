河灘突浮出「大量古錢幣」民眾狂衝來挖寶！官方：全屬於國家

▲開封海灘驚現古幣。（圖／翻攝自大象新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南開封市賈魯河尉氏段河灘近日驚現大量古錢幣，不少村民在河灘用鋤頭、鐵鏟 「挖寶淘金」。有網友爆料，古幣表面已被腐蝕，模糊看到有「龍」形刻印。知情人稱，目前警方已將現場封鎖，相關人員也趕到現場勘查。

據《大象新聞》報導，近日，河南開封賈魯河尉氏段河灘上發現大量古幣，引發附近不少村民來到河灘上進行「淘金」。通過網友發布的現場影片顯示，在「尋寶」現場，村民們攜帶著鋤頭、鐵鏟、金屬探測儀等各式各樣的工具尋找金幣。

家住附近的林姓村民表示，8日下午看到微信群裡有人傳家門口河灘上有古幣，還有宋代沉船，出於好奇心便帶著孩子一起來到現場。在河灘上有村民直接光腳在河灘上摸，也有村民用工具在土裡挖。村民反映，有些挖出來的古幣時間已久，表面已經被腐蝕，有些古幣上還有「龍」形的刻印。

▲民眾帶金屬探測儀來挖寶。（圖／翻攝自大象新聞）

據了解，汛期即將來臨，賈魯河尉氏段正在進行河道改建工程，現場施工方表示，往常很少會有村民到河灘上遊玩，8日下午突然聚集了很多群眾，嚴重影響了現場施工，「我們天天在這施工都沒有發現網上說的宋代沉船等文物。」當天下午5點左右，當地警方將現場進行封鎖，並將前來挖寶的村民驅散回家。

尉氏縣文物保護管理所負責人稱，接到公安部門的電話後，相關工作人員在第一時間趕到現場進行勘查，並未發現網傳現場有宋代沉船的線索，針對其他古幣等文物，需要進一步進行鑑定。

該負責人呼籲，根據文物保護管理法規定，在中國大陸境內的任何文物均屬於國家所有，因此公民發現文物應該及時上繳給所在轄區派出所，若發現有公民私藏文物，將會被追繳並處罰相應罰款。