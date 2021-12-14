盜墓者開挖土機取1100件古物　「龍泉官窯」密語露餡58人全落網

▲江陰運河公園工程被盜墓者開挖土機大肆挖掘古物倒賣。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

位於江陰一帶的錫澄運河是宋朝連通京杭大運河與長江間的樞紐，也是江南水運出江的要道，當地政府於2019年全面翻修運河兩岸，欲打造景觀城市公園。不過，建設中的工地卻成為盜墓賊和文物販眼中的「搖錢樹」，他們勾結工地挖土機工人瘋狂開挖運河周邊古墓葬，包括龍泉官窯瓷器等國寶皆被倒賣至地下交易市場。

▲盜墓者取出的宋朝青釉八方盞。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，江陰警方近期破獲盜掘、倒賣文物犯罪集團，抓獲犯嫌58名，追繳瓷器、漆木器、金銀器等各類文物1100餘件，已鑒定出一級文物2件、二級文物13件、三級文物49件。尤其是龍泉窯青釉鬲式爐及青釉八方盞等2件一級文物，工藝精美、保存完好，且存世量少，十分珍貴。

據了解，警方在2020年底接獲線報，有2名可疑男子前往江西倒賣文物。兩人曾多次提到「龍泉官窯」、「古董」等詞句，被警方鎖定涉有重嫌，展開追查。期間，其中一名經營古玩店的唐姓犯嫌有所警覺，還主動向江陰市博物館捐贈了一塊「劉洎墓誌」石碑，藉此混淆視聽，令案情陷入膠著。

▲盜墓集團中的犯嫌趙館長手中還有國寶級文物「張獻忠江口沈銀」銀錠。（圖／翻攝澎湃新聞）

隨著警方改變偵查方向，鎖定另名經營古董店的「趙館長」，在他進行地下古董交易時將其抓獲，這個58人的大型盜墓犯罪集團案件才有了新的突破口。經查，趙館長曾涉嫌倒賣「張獻忠江口沈銀」銀錠16枚中的3枚，同時，警方也順藤摸瓜，找到與唐姓古玩店老闆的關係人，從事「職業探寶」的曹姓犯嫌。

曹姓犯嫌於2021年3月在江陰城區運河公園一建築工地上使用金屬探測器、鐵鍬等工具盜掘古墓葬並竊取粉盒、古錢幣等文物。警方最後根據根據線索，發現唐姓犯嫌前往江西倒賣的文物，應為江陰城區錫澄運河岸邊一建築工地剛出土的宋代八方盞，隨即對唐姓犯嫌等相關涉案人員進行收網。

警方收網後調查發現，4名挖土機工作人員2020年底在江陰建築工地作業過程中發現兩座墓葬（經鑒定為宋代墓葬），便從中竊取30餘件陪葬品（含一級文物2件、二級文物4件、三級文物5件，以及其他多件珍貴文物），挖出的木棺、墓磚等葬具就近掩埋，隨後將該批文物分別倒賣給唐姓古玩店老板等人分贓。

