長輩遺物翻出破爛紅包！驚見3疊舊鈔　內行炸鍋狂出價：別跟我搶

▲原PO在逝世長輩的遺物裡發現舊台幣。（圖／翻攝自PTT，下同）

記者黃品臻／綜合報導

在家中找到舊鈔該怎麼處理？一名網友發文表示，近日在逝世的長輩家中整理遺物，赫然發現有整疊的「舊鈔」被藏在衣櫃深處，他因此提問網友們這些舊鈔是否可以拿去換成新鈔，文章意外掀起熱議。

該名網友在PTT的Gossiping板上發文表示，「休假日整理家中長輩的遺物，在衣櫃深處發現破破爛爛的紅包，裡面似乎有東西，抽出來一看……」。從原PO貼出的圖片可以看到，紅包裡裝有十元、百元、五百元的舊台幣共三小疊，且保存良好，外觀看起來非常新。

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原PO回憶，「好古早的玩意啊，綠色百元鈔票上次實際入手，已經是國小年代的往事了」，並提問網友們這些舊鈔是否還能拿去銀行兌換？

文章掀起熱議，有趣的是，底下留言處出現一票網友心動表示要花錢和原PO購買，「我用一千元買一張紅的一張綠的」、「我用一千元跟你買不同幣值各一張」、「我用500 跟你各收一張」、「好羨慕，有要換的話，我要排隊」、「跟你換2張500」。

此外還有網友指出，與其拿去銀行換等值的新台幣，不如以收藏價值來看待這些「古董」，「收藏價值大於面額了吧」、「品相好可以賣高於面額」、「台銀1比1虧喔」、「這些舊鈔古董估值大概10萬」、「換等值還不如賣給收藏的」、「這個拿去換等值就是盤子，放著等增值或是找收藏家談價都比較賺」、「別傻傻拿去台銀換啊，這狀況良好的古董欸」。

▲不少網友都認為，當作古董去議價，比拿去等值兌換更好。（圖／翻攝自PTT）

針對鈔票兌換，臺灣銀行的網頁上說明，若需將舊鈔更換成新台幣，「仍可持向臺銀各營業單位兌換等值新臺幣」。