家中大掃除挖出「一戰魚雷」！　專家鑑定驚：這超值錢

打掃家裡時,經常會找到一些遺失已久的東西,有時甚至會找到出乎意料的東西。美國就有一個家庭近日在大掃除時,發現家中竟然藏有一枚看似「實彈」的不明物體,由於擔心爆炸,請拆彈小組將這枚「不明物體」進行X光掃描,證實它不是危險物品,意外的是裡面竟裝滿了極其值錢的古幣及紙鈔。

據《WZZM 13》報導,居住在密西根州蘭辛(Lansing)的阿特伍德(Atwood),住家進行大掃除時,妹妹美樂蒂(Melody Atwood)負責整理一樓的物品,而姊姊梅洛尼(Melony Atwood)則負責收拾二樓房間。兩姊妹雖只隔一層樓,但美樂蒂整理到一半時,突然接到姊姊的電話,要她立即上樓,並慌張的表示,「我們遇到問題了」。

美樂蒂掛掉電話後連忙上樓確認情況,走進壁櫥才發現,裡頭竟藏著一枚神似魚雷的「不明物體」,在還不確定這「不明物體」的確切身分下,由於擔心會爆炸,他們決定報警。警方立即趕往現場,經細密觀察後證實,這枚「不明物體」確實是第一次世界大戰中留下的魚雷子彈,但不確定是否為未爆彈,才通知拆彈小組,並要求美樂蒂一家人先暫時離開現場,以確保安全。

拆彈小組將這枚魚雷移除,並帶回去進一步的檢查,沒多久美樂蒂接到拆彈小組的電話,表示他們已經替魚雷做過X光檢查,「妳會感到不可思議裡面竟有什麼東西」,原來這枚魚雷竟不是被裝入火藥或炸藥,而是裝滿了19世紀末到20世紀初的古幣及紙鈔。

目前這枚魚雷已由拆彈小組保管,而裡頭的古幣及紙鈔全額歸於阿特伍德一家。雖然尚不清楚這些古金幣和紙鈔到底值多少錢,但其價值應該遠比上面的面額還要多。

