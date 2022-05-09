英外相：避免民主政體遭威脅　助台灣自我防衛

▲英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

5月8日是歐戰勝利紀念日。英國外交大臣特拉斯日前呼籲，絕不能再讓主權獨立的民主政體遭遇像烏克蘭一樣的威脅，也必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括台灣。

特拉斯（Liz Truss）在各國紀念第二次世界大戰歐洲終戰勝利的前夕，以及俄羅斯5月9日紀念「勝利日」的前兩天，在歐洲數家媒體發表專文，包括德國「世界報」（Die Welt）、法國「費加洛報」（Le Figaro）。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，撼動歐洲及全球安全秩序。

特拉斯也曾於4月27日在倫敦金融城市長官邸（Mansion House）發表重要外交政策演說時提到，「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北大西洋公約組織（NATO）必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。

她當時也呼籲，北約盟友確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。

特拉斯7日在專文再度提及，英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。北約必須強化實力、有能力應對歐洲遭遇的所有類型安全威脅；而為確保自身安全，歐洲還得看得更遠。

她指出，這就是為什麼英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全。

此外，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣。」

特拉斯提到，烏克蘭遭俄羅斯殘暴對待，只因為他們想自由地生活、主宰自己的未來。值此黑暗時刻，無論就道義或戰略角度而言，堅定支持烏克蘭是英國與北約和七大工業國集團（G7）盟友的當務之急。

特拉斯強調，絕不可允許俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出於虛榮野心，延長這場毫無意義的戰爭。

無論需要多長時間，特拉斯說，英國將堅定支持烏克蘭，直到烏克蘭勝利、恢復主權。