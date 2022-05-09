批政府管控新冠藥物被前台大醫打臉　陳文茜4字回應

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批政府管控新冠藥物被林氏璧打臉　陳文茜4字回應

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人陳文茜日前以「疫情中3個女人的故事」為題，撰文批評政府管控新冠藥物，被前台大醫院感染科醫師林氏璧發文反駁「別散播恐懼」，並指出錯誤。對此，陳文茜昨日（8日）晚間也在臉書回應4字「感謝指教」。

陳文茜「兩岸海峽論壇」與侯孝賢對談（圖／ETtoday資料照）

▲陳文茜的文章被醫師指正，她再次發文感謝指教。（圖／ETtoday資料照）

林氏璧8日在臉書以「給文茜的公開信」為題發文，指出陳文茜批評政府管控新冠藥物的文章有誤，節目製作人的9歲女兒染疫，卻只能拿到普拿疼，沒有瑞德西韋（Remdesivir） ，也沒有輝瑞口服藥Paxlovid，但事實上，目前Paxlovid只能用在12歲以上族群，就算可以用，女童也不一定符合適應症。

林氏璧反問陳文茜，「確定美國是給『每個確診者』藥物嗎？拜登在藥局的Test to treat政策，一樣是要經過藥事人員符合適應症方可開立。」況且台灣也不是住院才會給藥，藥物已經分派到地方各藥局，居家照護中的民眾也有機會可以拿到，該篇文章讓已經很擔心的家長們「誤以為兒童確診每個人都該拿到口服抗病毒藥」，不然就是政府無能，然後可能有症狀就衝急診，這對前線醫療人員來說無疑是雪上加霜，所以希望不要散播恐懼，而是應該讓民眾對病毒有正確認知。

▲疫情、注射、打針、兒童、莫德納、疫苗、新竹市。（圖／記者陳凱力攝）

▲面對本土疫情，兒童是否該打疫苗以及如何用藥，是近期家長們十分關心的議題。（資料照／記者陳凱力攝）

對此，陳文茜8日晚間也在臉書PO文回應「感謝指教」，謝謝專業醫師對於藥物使用者的資格正確的指教，12歲以上兒童才能使用輝瑞Paxlovid，但美國政府已經對此藥物及相關治療給予一條龍協助，也請醫師參考。

陳文茜還在文中附上網站超連結並表示，該網站還有非常便民的服務，民眾可以透過網站搜尋附近的一條龍服務藥房，去那裡做快速檢測，如是陽性且具有高危因素，藥房會馬上開處方配藥，民眾可以拿到5天療程的輝瑞Plaxlovid，帶回家自行服用，無需去醫院或診所看病，更不需隔離，全部費用由聯邦政府買單，患者不需花錢，這是美國對付疫情的方式。

陳文茜提到，原本的文章重點在於呈現篩檢劑量不足，不要宣傳輕症，尤其是群體免疫，12歳以下兒童美國醫療用remdesivir，但必須住院注射治療，「至於煽不煽情，和文筆有關。我是在病中服藥情況下勉強寫完，感謝對任何錯誤的指正。」

《感謝指教》 #感謝專業醫師對於藥物使用者的資格正確的指教。十二歲以上兒童才能使用輝瑞Paxlovid。 #但美國政府已經對於此藥物及相關治療給予的一條鞭協助，也請林氏璧孔醫師參考：⚠️美國最新COVID防治策略，—步到位服務--One...

文茜的世界周報 Sisy's World News 發佈於 2022年5月8日 星期日

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