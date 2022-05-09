8天破24萬例　醫揭最新數據：大部分人可當經歷一次感冒

記者陳俊宏／綜合報導

8日新增4萬4294名本土確診，近8天相加破24萬例。對此，婦產科名醫蘇怡寧表示，這波疫情中輕症跟無症狀大概占99.75%，也就是說大部分的人，可以把它當作經歷一次感冒，「我相信大家身邊一定都有一些朋友也已經感染過、而事實上也都痊癒了，如果因此把自己搞得惶惶不安，我真心覺得沒有必要。」

蘇怡寧在臉書說，完全可以理解大家目前心中的壓力不安跟煩躁，不過，先讓大家了解幾個基本事實與現況，疫情一路燒到現在已經超過兩年多了，「大部分國家都已經經歷過一遍給我們看」，台灣很幸運已躲過了那些最恐怖的風暴，但你無法期待每天都是那樣的歲月靜好。

蘇怡寧指出，這波疫情中輕症跟無症狀大概占99.75%，也就是說，大部分的人可以把它當作就是經歷了一次感冒，當然會有中重症，而事實上也只有這些嚴重的才會上新聞，「我相信大家身邊一定都有一些朋友也已經感染過、而事實上也都痊癒了，如果因此把自己搞得惶惶不安，我真心覺得沒有必要。」

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▼疫情大爆發，蘇怡寧說，大部分人可把它當作經歷一次感冒。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇怡寧寫道，遵守滾動式的防疫規定並隨時更新，畢竟隨著疫情的演進，很多策略跟因應都是會被調整的，「建議你不要看太多那種預測恐嚇式的新聞或訊息，說什麼台灣會有多少人染疫、會有多少人死亡趴啦趴啦的，那真的對你沒什麼幫助。我相信你平常大概也沒有在關心，台灣一年有多少人車禍死亡這樣的消息，之前我相信每年流感季的時候，你應該也沒有很關心。」

蘇怡寧提醒，請大家做好相關的防疫措施，「來了，我們就面對，一定沒問題的，我們早晚要通過這個隧道試煉的，無從逃。而事實上，台灣已經安全避開過之前那些更恐怖的暗黑長隧道了，光，就在前面，保持冷靜，繼續前進。」

指揮中心8日表示，截至今年1月到5月，總共累計28萬8515例本土個案，其中有28萬7808人屬於輕症或無症狀，占99.75%；中重症累計707人，其中有606人是中症，101人是重症，累計144人已解隔離。

▼輕症或無症狀占99.75%。（圖／指揮中心提供）