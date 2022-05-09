確診者喊升3級「Omicron不像流感」　目睹護理師含淚遭霸凌

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情嚴峻，醫療量能吃緊，北市聯合醫院企業工會曾在粉專崩潰喊道，「我們已經擋不住了！」一名確診的網友也在PTT八卦板PO文感嘆，5月初感染Omicron病毒，一家四口都確診，住院期間目睹護理師遭霸凌，幾乎是含淚在工作，希望政府不要棄守防疫，「該升3級就勇敢升吧！」

▲面對大量確診者，各地醫療量能都逐漸緊繃。（資料照／記者李毓康攝）

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原PO提到，自己經醫師評估不適合打第2劑疫苗，所以至今只有接種1劑AZ，5月初感染Omicron後，血氧一度掉到只剩下93％，抵達醫院急診室時，發現醫護人員要花大把時間幫設備包膜，檢測完再拆膜消毒，十分耗費人力，當時就覺得未來如果一次10人確診，急診室根本應付不了，而且住院過程中他還目睹護理師遭霸凌，「我看得出來她含著眼淚在做醫護」。

此外，原PO認為，Omicron根本不像流感，因為流感就算不舒服，症狀緩解就會慢慢好了，但新冠肺炎就算症狀緩解，還會換成另一種症狀繼續折磨人，例如喉嚨痛、咳嗽、全身痠痛等等，加上親眼看見的醫療狀況，他才決定PO文希望政府升3級，守住醫療量能，不要像是已經棄守防疫的樣子，「該升3級就勇敢升吧！」

不過，大多數網友卻認為，事到如今要升3級已經是不可能的了，防疫措施甚至還有可能再放寬，「你好了可以自己在家穩穩3級」、「其實4月中旬衛生所的人就忙到發瘋了」、「您對流感有點誤解吧？流感一樣會死人的」。

▲大多數網友認為未來升3級的機率很低。（圖／翻攝自PTT）

其實，本土確診數一天比一天高，就連第一線醫護人員也有不少人確診被隔離，近期網路上確實有許多關於是否升3級的討論，還有部分網友覺得，目前防疫等資源不足，不妨先升3級大約2週緩衝一下，準備好之後再與病毒共存。

台大感染科前醫師林氏璧日前也曾在臉書PO文提醒，民眾如果確診了，要掌握關鍵9天，「前4後5」傳染力最高不要傳給他人，60歲以上老人家則要減少外出，回到去年5月3級時的防疫強度，特別是沒有打疫苗的族群，請躲好躲滿。