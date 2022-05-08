　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商明早10點「開賣亞培快篩」！價格、數量曝光　業者回應了

記者彭懷玉／台北報導

快篩實名制4/28上路之後，不少藥局湧現排隊潮，買不到快篩更讓民怨四起。不過好消息要來了，配合政府政策，超商將於明（9日）早上10點開賣快篩試劑，每店配發50劑，每人限購1劑，1劑售價180元，首波限定北北基桃區域門市，對此，超商業者均低調表示，防疫政策配合，皆請以中央主管機關公布為主。

▲▼快篩實名制 民眾排隊等待購買 排隊一小時後買到的民眾 藥局張貼今日售完公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾大排長龍等著買快篩，重演兩年前的口罩之亂。（圖／記者屠惠剛攝）

超商流出「政府-亞培單入快篩劑販售」預告通知，內容寫明將配合政府政策販售快篩，預計明（9日）上午10點開賣，每店配50劑，每人限購1劑，1劑售價為180元。對此，超商業者皆有類似回應：目前尚未收到進一步消息，一切以政府公告為主、以及防疫政策配合，請以中央主管機關公布為主。

中央流行疫情指揮中心首波釋出1000萬劑快篩，採健保卡實名制、單雙號分流，每盒5劑500元，開賣後供不應求，而全聯、美聯社等通路也陸續投入販售，但藥師、醫師則認為，現在最大的問題是快篩量不足，且銷售通路仍太少。對此，總統蔡英文6日更在臉書上表示，這個月預計會取得1億劑左右的快篩試劑。

另外，指揮中心也與亞培談判加購2千萬劑，不過昨（7日）記者會上指揮官陳時中說明，還未接獲任何與亞培簽約的報告，因為前天接獲報告這2千萬劑都是一包10劑型，要再分裝有點困難，所以會再去洽談是否有一包不要那麼多劑。

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,家用快篩,試劑,實名制,藥局,冒雨排隊,排隊人潮,分流購買。（圖／記者姜國輝攝）

▲快篩實名制4/28上路之後，不少藥局湧現排隊潮，指揮中心則再次呼籲請民眾勿囤積快篩，留給需要的人購買。（圖／記者姜國輝攝）

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
快訊／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　將正式公告
快訊／增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人
快訊／本土增44294例　各縣市確診分布曝光
快訊／今增12死！　本土+44294例
LIVE／傳超商將開賣快篩　陳時中最新說明
要動員300人包圍指揮中心！　機師痛批：超前部署邏輯不通
福原愛1年多未見兒女！　母親節訴苦：想真正見到他們緊抱
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商明早10點「開賣亞培快篩」！價格、數量曝光　業者回應了

幫助全台減重20萬公斤！演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

母親節小確幸！4大超商「咖啡優惠」快看　美式、拿鐵買2送2

有泰奶起司塔！超商搶吃「古娃娃聯名甜點」　人氣雪糕也推新口味

大老闆聯盟力邀百萬點擊「二星兄弟」結合喜劇之王周星馳！搞笑創意竄起銷售量

測過都說準！「線上靈籤」指點迷津　教智慧除蟲妙招

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

超商明早10點「開賣亞培快篩」！價格、數量曝光　業者回應了

幫助全台減重20萬公斤！演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

母親節小確幸！4大超商「咖啡優惠」快看　美式、拿鐵買2送2

有泰奶起司塔！超商搶吃「古娃娃聯名甜點」　人氣雪糕也推新口味

大老闆聯盟力邀百萬點擊「二星兄弟」結合喜劇之王周星馳！搞笑創意竄起銷售量

測過都說準！「線上靈籤」指點迷津　教智慧除蟲妙招

余苑綺癌指數飆高「站都不能站」…媽媽心痛！母親節堅強發聲

竹科新手村露鳥俠出沒！作業員朝路人狂尻...隔天再來一次

防疫保單之亂／保險局強勢要求「數位健康證明」取代診斷書　下午正式公告

中重症+118「有12人重症」　30多歲女「沒打疫苗」呼吸衰竭住加護

桃猿週五活動滿滿　薑餅人王國主題趴開催

英國驚現罕見猴痘病例　罹病前曾赴奈及利亞！大規模擴散風險曝

單日增12死創新高「有6人沒打疫苗」　中重症+118人！

俄羅斯連爆多起不明火災　國防部研究大樓、儲油設施遭殃

《黃金歲月》謝京穎曝小時候「偷倒掉養生茶」　媽一句話淚崩

快訊／今增12死！本土+44294例　境外增67例

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

消費熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

4大超商「母親節咖啡優惠」一次看

幫助全台減重20萬公斤！演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

賣場驚見日本巨大純米瓶

4大超商「母親節咖啡優惠」懶人包

屈臣氏、康是美快篩最新補貨資訊

頭皮初老20歲就開始？醫師揭養髮關鍵

早鳥報稅刷「指定卡」　賺到滿滿小確幸

說不出口的感謝用「愛的翻譯機」傳遞

限定優惠！全聯週六鳳梨買1送1

超商限時「咖啡買6送6」明天開搶！

母親節小確幸！超商咖啡飲品買5送2

超商開吃古娃娃最新聯名甜點、雪糕

8大速食店「最新優惠」快收下！

更多熱門

相關新聞

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣

隨著疫情升溫，快篩試劑也搶到不行，藥妝店屈臣氏也在8日宣布，全台門市將於9日上架1.4萬份「亞培家用新冠病毒抗原快篩試劑檢測套組」一入，並且降價為180元，每人限購一組，每個門市依照營業時間跟實際到貨時間都有不同，所以要搶就要把握時間。

台隆手創館引進2000組快篩

台隆手創館引進2000組快篩

車禍現場驚見快篩「兩條線」　 警全副武裝戒備

車禍現場驚見快篩「兩條線」　 警全副武裝戒備

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

廟會表演「牧童打架」　警以為真的出手了

廟會表演「牧童打架」　警以為真的出手了

關鍵字：

快篩亞培快篩快篩開賣超商四大超商疫情新冠影音

讀者迴響

熱門新聞

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面