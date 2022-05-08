超商明早10點「開賣亞培快篩」！價格、數量曝光　業者回應了

記者彭懷玉／台北報導

快篩實名制4/28上路之後，不少藥局湧現排隊潮，買不到快篩更讓民怨四起。不過好消息要來了，配合政府政策，超商將於明（9日）早上10點開賣快篩試劑，每店配發50劑，每人限購1劑，1劑售價180元，首波限定北北基桃區域門市，對此，超商業者均低調表示，防疫政策配合，皆請以中央主管機關公布為主。

▲民眾大排長龍等著買快篩，重演兩年前的口罩之亂。（圖／記者屠惠剛攝）

超商流出「政府-亞培單入快篩劑販售」預告通知，內容寫明將配合政府政策販售快篩，預計明（9日）上午10點開賣，每店配50劑，每人限購1劑，1劑售價為180元。對此，超商業者皆有類似回應：目前尚未收到進一步消息，一切以政府公告為主、以及防疫政策配合，請以中央主管機關公布為主。

中央流行疫情指揮中心首波釋出1000萬劑快篩，採健保卡實名制、單雙號分流，每盒5劑500元，開賣後供不應求，而全聯、美聯社等通路也陸續投入販售，但藥師、醫師則認為，現在最大的問題是快篩量不足，且銷售通路仍太少。對此，總統蔡英文6日更在臉書上表示，這個月預計會取得1億劑左右的快篩試劑。

另外，指揮中心也與亞培談判加購2千萬劑，不過昨（7日）記者會上指揮官陳時中說明，還未接獲任何與亞培簽約的報告，因為前天接獲報告這2千萬劑都是一包10劑型，要再分裝有點困難，所以會再去洽談是否有一包不要那麼多劑。





▲快篩實名制4/28上路之後，不少藥局湧現排隊潮，指揮中心則再次呼籲請民眾勿囤積快篩，留給需要的人購買。（圖／記者姜國輝攝）