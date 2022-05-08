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台東1養護機構120人確診　23名80歲以上染疫者緊急送醫收治

▲台東縣7日新增261名確診者，累計確診者已達1407人。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣7日新增261名確診者，累計確診者已達1407人。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣7日新增261名確診者，210名為戶籍或居住地在台東、51名為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0歲-99歲，其中有150例為居隔者確診、社區感染人數為60人。全縣目前累計居隔共5200人，1263人仍隔離中。

台東縣衛生局說明，近期陸續有2間養護機構群聚事件，第一間機構，除日前全院已安排第一次PCR採檢外，衛生局也持續安排定期PCR複檢，昨日再次針對分艙分流的132名住民及行政人員做PCR採檢，新增46位確診（員工16名；住民30名），累計共120名確診（工作人員：34名、住民：86名）， 經評估該機構收治量能負荷量大，將針對留置機構內23名80歲以上長者優先轉移至醫院收治避免高重症風險。

▲台東縣7日新增261名確診者，累計確診者已達1407人。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣陸續有2間養護機構群聚感染，其中1間累計120名確診，23名80歲以上長者優先由醫院收治避免高重症風險。

針對另一機構，有一清潔人力有呼吸道症狀快篩陽性、PCR採檢確診後，緊急匡列密切接觸者PCR採檢，1名照服員及1名住民也確診，衛生及社會單位隨即進行調查發現3名確診個案皆於同棟大樓工作，針對同棟大樓的108人（員工24名、住民84名)，衛生局今天上午已緊急針對該樓住民及員工進行全員PCR採檢，目前等待報告中，同時也限制員工及住民交叉流用避免造成群聚擴、落實配戴口罩及勤洗手及有症狀情形立刻安排PCR採檢。衛生局及社會處仍持續督導該機構工作人員避免跨區照護、機構內人員接觸前後落實手部清潔、避免機構內團康活動及工作人員密切接觸，避免群聚事件擴大。

目前台東縣醫院收治COVID-19病床使用率有20.4%，（147床已收治30床），收治輕症的加強版集中檢疫所目前收治量為65%（120床已收治78床），居家照護的部分累計有590人，已解除113人，仍有477人仍管理中。

▲台東縣7日新增261名確診者，累計確診者已達1407人。（圖／台東縣政府提供，下同）

衛生局及社會處持續督導相關養護機構加強落實防疫措施。

校園新增38生、5師確診，至7日為止累計共261生、28師。在調整或新增暫停實體上課學校部分，目前全縣計有17所國中小（含附幼、鄉鎮市利幼兒園、文理補習班及安親班） 暫停實體上課，另38所學校則為部分班級停課。

縣長饒慶鈴表示，全台疫情不斷升溫，面對疫情的變化，呼籲鄉親做好個人自主管理，減少出入人潮聚集場所的頻率，或與不特定對象接觸避免染疫，保護家人從自己做起，縣府也會持續積極向中央來爭取相關醫療資源及疫苗，請大家都能夠注意防疫、盡速接種疫苗。另外，民眾確診後不得外出，若有明知確診刻意隱匿，傳播他人，以致他人遭受傳染，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例相關規定予以重罰，保護家人從自己做起。
 

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