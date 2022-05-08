立訊精密：華東廠有序復工中　境外產能整體順利

▲立訊精密。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸蘋鏈大廠立訊精密6日在投資者交流活動中透露，目前除了上海個別工廠外，公司位於華東的工廠正有序復工復產中。

對於上半年業績的預估，立訊精密表示，公司近60%的產能在華東實現，客觀上目前存在一些不確定因素，微觀來講公司也是困難重重，但同時也得到了很多支持和幫助，「現階段整體經營狀況還是受控，但我們希望能在更可控的情況下給大家一個負責任的預期。」

不過，立訊精密也提到，公司越南工廠今年3月中旬開始已經不影響生產，目前影響越南生產是國內物料陸運到越南受友誼關的出口限制，「雖然通過空運、海運、火車運輸緩解一些，但一定程度上仍然影響開工率和運輸成本。公司境外產能大約佔四分之一，整體看是順利的。」

另外，關於汽車業務，立訊精密指出，長期看，立訊著重汽車Tier1的市場，中期看，為客戶共同造車也是好的賽道，且也有利於立訊Tier1的發展。對於是否布局光達業務，立訊精密說明，公司在聲、光、電相關精密模塊件的實現能力較強，也能助力光達模塊的實現，目前沒有考慮整車一體鑄造的工藝。

立訊精密強調，對於公司利潤增長點，未來5年消費電子的比重還是比較大，後面通訊、 汽車等產業也隨著前期的布局會有較好的貢獻。