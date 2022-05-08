蘋果爆大量個資外洩「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

▲台灣蘋果使用者自6日開始出現Apple ID 遭到不明人士從大陸地區登入的災情。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年的國際密碼日落在5月5日，起因是希望大家可以重視密碼安全性，沒想到剛過完沒多久，網路上就有許多蘋果用戶在近日反應，自己的iPhone 屢次跳出要求允許 Apple ID 被登入的提示，而地點多數落在瀋陽、四川等大陸地區，引起一陣熱議。

有受害者網友6日在PTT iOS 板 以「Apple ID被從別的地方要登入」為題發文指出，自己是使用 iPhone 11 ，在前幾天有看到手機出現地圖定位的訊息，但沒有多加理會，沒想到6日突然看到了手機出現「您的Apple ID正用來在瀋陽遼寧附近的裝置上登入」的提示，雖然當下立刻按了不允許登入，但還是會有Apple ID 是否已經外洩的憂慮，並詢問接下來應該如何保護自己的帳號。

對此，就有其他相同經歷的網友紛紛回應，「剛剛也收到兩次！瀋陽跟鄭州市！恐怖」、「剛剛有收到，從福州登入，馬上改了密碼」、「剛收到+1從南京，已立馬改密碼」、「我剛剛也是欸，是不是哪裡大規模外洩啊」、「我兩個朋友剛剛也收到 同時發生不是巧合吧」、「也有收到，用蘋果這麼多年第一次」、「第四次 濟南...感覺太詭異了」。

如果你使用Apple ID 登入新的蘋果裝置，只要登入提示的地點位於台灣，都可以不用太擔心，因為 Apple 伺服器定位主要是依靠電信業者所在的機房位置做判斷，並不是使用者當下的登入地點。不過，若像此次傳出的災情一樣，最近沒有登入新的蘋果裝置，但卻突然跳出登入提示，而地點又是位於大陸亦或其他非台灣的地區，就有資料外洩的風險，可以在手機透過以下幾個步驟提升Apple ID的安全性。

1.開啟「設定」應用程式，依序點選最上方的「Apple ID 帳號」→「密碼與安全性」→「更改密碼」。

▲Apple ID 更改密碼步驟。（圖／記者楊庭蒝攝，下同）

2.輸入手機解鎖密碼，並重新設定新的密碼，其中密碼必須大於8個字元，並需包含大小寫英文字母與數字，並不得與近一年曾更改過的密碼相同。

3.更改完新的Apple ID 密碼之後，會挑出是否登出其他正在使用此Apple ID登入的裝置，這邊建議可以將所有裝置登出，再重新將所信任的裝置進行重新登入。

此外，在密碼與帳號安全的頁面下還有一個「雙重認證」的選項，將此功能開啟也可大大提升Apple ID 的安全性。

經記者初步查詢，此災情目前只有在台灣傳出，其他地區尚未有相仿的案例，確切事發原因有待官方查證、說明。