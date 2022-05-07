上汽集團：旗下整車企業5月下旬有望逐步恢復正常生產

▲上汽大眾。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

歷經上海封城期間的停工、停產，上海汽車集團（上汽集團）6日透露，旗下整車企業有望在5月下旬逐步恢復正常生產。

根據《澎湃新聞》報導，上汽集團目前在上海的所屬企業已有4萬多名員工駐廠展開閉環營運和生產，各大整車廠均實現穩定的整車批量下線。

上汽集團預估，從5月下旬開始，進入上海兩批次復工復產「白名單」的零部件配套企業，復工復產率將超過80%，同時長三角地區物流壓力也將進一步緩解。

上汽集團指出，在供應鍊和物流保持穩定的前提下，旗下整車企業有望於5月下旬逐步恢復正常生產，產銷量力爭達到去年同期水平。

就全年來看，雖然受到疫情衝擊，上汽集團2022年銷量目標仍為此前設立的600萬輛，同比將增長10%以上。上汽集團也透露，4月份整車銷量為16.7萬輛，較今年3月份的44.30萬輛，以及去年4月份的41.95萬輛都明顯大減。

上汽集團臨港乘用車工廠4月18日啟動復工復產壓力測試，包括人員保障、供應鏈保障、物流保障、封閉生產管理和防疫措施等領域，充分驗證復工復產條件；4月19日，其臨港乘用車工廠完成複工復產壓力測試下的首台車下線；在5月5日的2021年度業績說明會中，上汽方面表示，截至4月底，旗下整車企業上海基地基本恢復到了單班生產。