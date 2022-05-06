　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone鎖定圖也能自訂！換成「蘋果LOGO解鎖」步驟神翻

▲▼ iPhone鎖定圖示（圖／記者劉維榛攝）

▲iPhone鎖定圖示，可換經典蘋果鎖頭！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone解鎖原來可以換LOGO！Android系統能個性化設定，如今蘋果操作也越來越人性化，有網友發現，可針對iPhone系列機款，把喜歡的桌布下載好，接著輕鬆設定7步驟，鎖定桌布的「鎖頭LOGO」一秒變成經典的「蘋果LOGO」，引發一票果粉驚呆了。

日本網站「Mysterious iPhone Wallpaper」製作出各式桌布，果粉先依據iPhone機款，先來挑選喜歡的背景或鎖頭LOGO，透過長按右鍵，下載鎖定畫面、桌面圖各一張。

►iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max

風格一風格二

►13/13 Pro/12/12 Pro

風格一風格二

►13 mini/12 mini

風格一風格二

►11 Pro Max/XS Max

►11 Pro/XS/X

►11/XR

更換七步驟如下：

打開iPhone裡的「設定」→「背景圖片」，先將「深色外觀會調暗背景圖片」關閉→按「選擇新的背景圖片」。

把有鎖頭圖案的桌布設定為「鎖定畫面」，沒有鎖頭的桌布則設定「主畫面」，再把下方中間的「視角縮放」選項關閉→成功。

值得注意的是，桌布只支援iPhone11、 12與13系列，系統需更新至iOS14.1以上，且圖片只能從網站中挑選，因此習慣把另一半、孩子或親友當成鎖定圖面的人，可能就要取捨了！

▼鎖定畫面換鎖，步驟超簡單！（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ iPhone鎖定圖示（圖／記者劉維榛攝）

▲▼ iPhone鎖定圖示（圖／記者劉維榛攝）

►這台899元的小機器，讓你立刻有「光滑嫩肌」！

ET快訊
情侶自爆百人斬！相約驗性病　醫驚「菜園茂盛」他秒分手
快訊／桃園+6271創新高　國三5／14起改線上課程
快篩陽=確診要醫師診斷　柯文哲酸中央：有在醫院工作過？
陳時中生氣了！　嗆國民黨「講風涼話」：意見那麼多就來投標
快訊／柯文哲估確診洪峰16到23日間：看起來還可以應付
全聯頭獎Mini cooper得主出爐！　「幸運中獎序號」一
快訊／為了女兒余苑綺　余天退出黨部主委選舉
快訊／台南宣布：國三5／14起改線上教學一週
快訊／國3嚴重追撞！1人慘死　南下全線封閉
快訊／本土+36168！　6縣市病例破千
探索卡地亞名人ICON魅力　互動遊戲藏驚喜
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone鎖定圖也能自訂！換成「蘋果LOGO解鎖」步驟神翻

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

蘋果自主維修計畫啟動　外媒實測：耗時、困難且不划算

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

把1qaz2wsx換掉！台灣「常見6密碼」1秒內破解　這組全球逾1億人用

2022年第一季平板電腦出貨量出爐　蘋果仍位居領導地位

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

狂租鄉下透天厝種大麻　3嫌撈640萬網購設備露餡

等紅燈後座女友大熱唱　男友尷尬扶額想找洞鑽

高中生搞大肚子遭逼墮胎　兒怒吼爸「讓我丟臉一輩子」超心碎

短髮辣妹數學課好專心　甜嗓搶答解微積分

聰明柯基學主人跛腳！　一拐一拐前進掌握精髓

iPhone鎖定圖也能自訂！換成「蘋果LOGO解鎖」步驟神翻

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

蘋果自主維修計畫啟動　外媒實測：耗時、困難且不划算

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

把1qaz2wsx換掉！台灣「常見6密碼」1秒內破解　這組全球逾1億人用

2022年第一季平板電腦出貨量出爐　蘋果仍位居領導地位

屏東+431！屏東火車站明天設速打站　400劑莫德納隨到隨打

46歲腦癱女詩人「甜嫁小鮮肉」升格當繼母被酸爆！PO照放閃曝近況

快訊／陳時中快篩缺貨解方遭批　黃珊珊怒轟：把人民當猴子

南非海岸驚現深海巨怪！全長3.5公尺、長滿尖銳利齒　恐怖畫面曝光

同業慧榮被美商收購　群聯潘建成：產業大洗牌！群聯市占率有望提高

變態爸要兒子叼菸　下秒竟「舉AK-47步槍」射爆！驚悚影片瘋傳

撞見7歲女兒「全裸躺床」發現男友是狼　女氣瘋追撞：要殺了他！

急診醫崩潰了！怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」：沒有人力了

明日東亞是今日烏克蘭？　陸外交部痛批「日方為擴武強軍尋藉口」

台北女深夜遛狗又不繫牽繩！害騎士摔斷4根肋骨　賠65萬獲免囚

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

3C家電熱門新聞

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

小S與S媽獻聲Podcast　「老娘的老娘」母親節SoundOn首播

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

台灣常見6密碼秒破解　這組全球逾1億人用

外媒曝iPhone 14發布日期　這兩天最有可能

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

「找找快篩試劑」LINE機器人上線　微軟專家藉Azure AI 打造

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

電信商開賣iPad Air 5　5G指定方案0元帶回家

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

更多熱門

相關新聞

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

蘋果、谷歌和微軟正在合作，並透過非營利安全機構FIDO聯盟發出聲明。在聯合聲明中，提到三大巨頭將合作在一年內推出共通的「無密碼登錄」標準，藉此讓iOS、Android、Mac、Windows PC用戶要簡單登入應用程式或網站時，不再需要輸入密碼。

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

搭載「類macOS」系統、絞鏈式鍵盤　蘋果新專利讓iPad秒變筆電

蘋果自主維修計畫啟動　外媒實測：耗時又困難

蘋果自主維修計畫啟動　外媒實測：耗時又困難

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

老舊手機總跑很慢？6招清出20GB

老舊手機總跑很慢？6招清出20GB

關鍵字：

iPhone鎖定畫面鎖頭蘋果LOGO

讀者迴響

熱門新聞

別打1922！她快篩陽「關鍵1步驟」隔天收確診簡訊

大S婚後首度露面　「鎖骨新刺青」放閃具俊曄

隋棠確診首發聲！　轟「隱匿不報很缺德」身體狀況曝光

快訊／暴增10死！今本土狂飆3萬6168例、境外增45例

即／女被貨梯斷脖亡！她一早來送貨　搭貨梯意外慘死　

他「全身麻」奔藥局　喝完店員倒的3杯水竟暴斃

瑪莎拉蒂惡少看守所吃養好　竟成胖娃娃

南橫公路「大關山隧道」水泥壁傳卡7人遺體　恐怖原因曝光

前台大醫估：確診高峰「持續到這時」就會下降！4關鍵曝

史上最懶惰3星座！Top 2讓人猜不出

陸男PO台灣辣妻罵人影片登熱搜！羨煞百萬網友

安珀赫德淚訴「酒瓶性侵」過程

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

「高登」公司空無一人現場曝光

王世堅砲轟陳時中！　沒超前部署

更多

最夯影音

更多
安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」

安珀赫德淚崩：他撕掉我內褲！　控強尼戴普「伸手指進去搜身」
白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

白目貓拆家「套套全打洞」　媽氣炸找真凶：差點出人命

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

《黑幫少爺愛上我》浴室全裸激戰　超大尺度腐女嗨爆「泰劇BL天花板」

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

連千毅之亂大哥出來喬　警政署挨轟軟得像麻糬

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

柯文哲預言進入黑暗時期　陳時中：離PCR極限還遠

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面