iPhone鎖定圖也能自訂！換成「蘋果LOGO解鎖」步驟神翻

▲iPhone鎖定圖示，可換經典蘋果鎖頭！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

iPhone解鎖原來可以換LOGO！Android系統能個性化設定，如今蘋果操作也越來越人性化，有網友發現，可針對iPhone系列機款，把喜歡的桌布下載好，接著輕鬆設定7步驟，鎖定桌布的「鎖頭LOGO」一秒變成經典的「蘋果LOGO」，引發一票果粉驚呆了。

日本網站「Mysterious iPhone Wallpaper」製作出各式桌布，果粉先依據iPhone機款，先來挑選喜歡的背景或鎖頭LOGO，透過長按右鍵，下載鎖定畫面、桌面圖各一張。

►iPhone 13 Pro Max/12 Pro Max

風格一、風格二

►13/13 Pro/12/12 Pro

風格一、風格二

►13 mini/12 mini

風格一、風格二

►11 Pro Max/XS Max

►11 Pro/XS/X

►11/XR

更換七步驟如下：

打開iPhone裡的「設定」→「背景圖片」，先將「深色外觀會調暗背景圖片」關閉→按「選擇新的背景圖片」。

把有鎖頭圖案的桌布設定為「鎖定畫面」，沒有鎖頭的桌布則設定「主畫面」，再把下方中間的「視角縮放」選項關閉→成功。

值得注意的是，桌布只支援iPhone11、 12與13系列，系統需更新至iOS14.1以上，且圖片只能從網站中挑選，因此習慣把另一半、孩子或親友當成鎖定圖面的人，可能就要取捨了！

▼鎖定畫面換鎖，步驟超簡單！（圖／記者劉維榛攝）

