寧德時代上海廠返崗率達90%　產能恢復至疫情前水平

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續推進復工進度，大陸動力電池龍頭寧德時代上海廠的返崗員工數量已超過1000人，反崗率達90%，生產能力已恢復至疫情前的水平，工廠正計劃在條件允許的情況下繼續增加產量。

根據《澎湃新聞》報導，上海廠是寧德時代全球第三大生產基地，產能約為80GWh，僅次於福建寧德基地和四川宜賓基地，主要生產動力電池模組。該工廠位於上海臨港新片區，毗鄰特斯拉上海超級工廠。特斯拉是2021年寧德時代動力電池產品的最大客戶。

受到近期疫情影響，上海多家車企以及零部件供應商宣布暫時停產。寧德時代指出，此輪疫情導致物流和供應鏈不確定性增高，部分員工返崗受阻，給公司的生產經營帶來一定挑戰。

4月15日，大陸列出「白名單」，集中資源優先保障半導體、汽車製造及裝備製造等重點企業復工復產。寧德時代透露，作為上海首批重點復工復產「白名單」企業，寧德時代上海工廠在政府部門支持下辦理了300多張跨省份和市內通行證，有效保障了生產物流，幫助工廠實現產量穩步爬坡。

寧德時代強調，上海工廠封閉生產期間，參照《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》，對員工生產、生活區域實行分類管理，重點做好安全生產和應急處置預案工作，確保生產防疫雙保障。同時，上海工廠已根據政府的指導辦理了廠區場所碼，可以實時查看廠區人員流動情況、人員健康情況。

另外，對於4月疫情所造成的影響，寧德時代董秘蔣理5日表示，疫情影響分兩部分，一部分是公司總部和主要生產基地所在的寧德地區近期發生疫情，在政府快速反應和行動下已於五一節前基本解封，對公司經營影響較小；第二是上海等地疫情致整車廠減產，終端消費可能有點影響，但隨著目前已在逐漸復工復產，整體影響也不大，公司年內產能預計可以滿足客戶需求。