寧德時代傳將赴美設廠　鎖定肯塔基、南卡兩州

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

外媒近日報導，大陸動力電池龍頭廠寧德時代對美國動力電池工廠的選址工作已經進入最後審查階段。對此，寧德時代相關負責人回應，不予置評。

根據《路透社》報導，寧德時代正在洽談於美國開設工廠，為BMW及福特提供產品，工廠的選址地點包含肯塔吉州與南卡羅來納州。BMW在南卡羅來納州設有汽車工廠，福特則在肯塔基州設有兩家工廠。

消息人士透露，若寧德時代在南卡羅萊州設廠，目標是在2026年開始生產電池。

另外，先前的傳聞指出，寧德時代計劃於美國選址，成立一座動力電池工廠，總投資額高達50億美元，目標產能約80Gwh，員工規模達到上萬人。

寧德時代5日召開2021年度業績說明會，董事長曾毓群表示，由於在地化生產需求，寧德時代正和所有主流海外車企商談如何落地服務。

而對於赴北美建廠傳聞，曾毓群回應，「公司與美國客戶共同探討了各種可能的供應及合作方案，以及本地化生產的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓、效率、工會等因素對品質與成本的影響。」

值得注意的是，BMW曾在一份聲明中指出，公司正在深入研究在北美建立一座電池工廠的可能性，並在該地區採購電池材料，「我們正在與幾個合作夥伴就此事進行談判。」

事實上，北美並非寧德時代的海外第一站，2019年9月，寧德時代宣布投資18億歐元，在德國圖林根成立首座海外工廠。今年4月，該廠正式獲得8GWh的電芯生產許可，預計今年年底投產後，能夠達到規劃產能14GWh，為BMW和其他汽車製造商提供服務。