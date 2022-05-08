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北愛變天！「脫英派」新芬黨首成最大黨　英國脫歐效應持續發酵

▲▼主張愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Fein），在5日的議會選舉中取得歷史性勝利。（圖／路透）

▲主張愛爾蘭統一的新芬黨，在5日的議會選舉中取得歷史性勝利。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

英國在當地5日舉行地方選舉，主張愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Fein），在地方選舉中取得歷史性勝利，首次擊敗已壟斷北愛議會數十年的親英國民主聯盟黨（DUP），成為最大黨。

據《天空新聞》報導，在北愛爾蘭的議會選舉中，新芬黨共取得了27個席位，比民主聯盟黨的25席、以及北愛聯盟黨（Alliance Party）的17席還要多，首次成為了北愛議會的最大黨。如無意外，新芬黨副黨魁歐尼爾（Michelle O’Neill）將成為北愛新政府的首席部長，而民主聯盟黨只能屈居副座。

▲▼主張愛爾蘭統一的新芬黨（Sinn Fein），在5日的議會選舉中取得歷史性勝利。（圖／路透）

▲新芬黨副黨魁歐尼爾料將成為北愛新的首席部長。（圖／路透）

報導分析，主張留在英國的民主聯盟黨，在過去25年來一直穩居北愛議會的最大黨，不過自英國6年前決定脫歐，並拍板退出北愛爾蘭貿易安排後，民主聯盟黨就失去了統一派的支持，也導致當地3個統一派政黨之間的選票被分散。

反之，新芬黨近年在沒有愛爾蘭共和軍背景的麥克唐納（Mary Lou McDonald）領導下，在愛爾蘭變成了極其強勢的政治力量，也為今日的「北愛變天」奠定了良好基礎。歐尼爾7日指出，這是北愛爾蘭的一個「新時代」，「這代表我們社會將有機會在公平、平等和社會正義的基礎上建立關係」。

不過，新芬黨的勝利並不會立刻改變北愛與英國的局面，因為北愛要離開英國的公投必須由英國政府批准進行，而且可能還要等上幾年。英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）表示，他鼓勵北愛兩黨儘快組成一個新的行政部門，以組成「穩定而負責任的地方政府」。

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