香港特首選舉明投票　港警調派反恐部隊各區「高姿態巡邏」

▲香港特首林鄭月娥視察投票站。（圖／香港政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港第六屆行政長官選舉8日進行投票，港警7日表示，將調配各個反恐部隊，在各區及多個港鐵站進行不定時的高姿態反恐巡邏，確保選舉能夠安全進行。香港選委會主席馮驊上午視察票站時指出，上屆選舉用了約一個多小時完成點票，希望本次也可順暢做到。

港警提到，為加強反恐預防工作，警方特意調配各個反恐部隊，包括機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊，並聯同各總區的衝鋒隊及機動部隊人員。

馮驊7日上午視察灣仔會展的主投票站，他說，選委會高度重視投票的保密性，主投票站不會有任何監察投票的系統，原有的閉路電視已經關閉、遮蔽或者拆走，還已經加強了系統和實體保安，保障選委的個人資料隱私。

馮驊表示，竹篙灣已經設立檢疫隔離投票站，目前收到4名選委預約，屆時會安排抗疫計程車接送，但投票時間將於早上10時半結束，以便將選票送回會展3樓點票站。

他提到，因應選委增加、投票時間延長，今年選舉職員約1200多人，其中點票的人手增加一倍，上屆選舉用了約1個多小時完成點票，希望這次也可以很快和順暢做到。

被問到有多少名選委身在內地無法回港投票，馮驊說，沒有實際資料，呼籲選委盡早安排交通等情況行使投票權，但一如既往，不會估計投票率。

▼香港特首候選人李家超。（圖／路透社）

