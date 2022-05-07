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哈利梅根被切割！帶兒女返英慶女王登基　「卻未獲准參加閱兵」

▲▼哈利與梅根被剝奪在白金漢宮陽台閱兵的資格。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利與梅根被剝奪在白金漢宮陽台閱兵的資格。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

已和妻子梅根移居美國的哈利王子，近日將帶著一對兒女返英參加白金禧年（Platinum Jubilee）慶典，歡慶英女王登基70周年。不過，白金漢宮最近卻宣布，女王已決定只讓「在職王室成員」和他們的孩子參加白金漢宮的閱兵儀式，形同於剝奪了哈里梅根和女王次子安德魯王子現身白金漢宮陽台觀禮的資格。

據BBC報導，歡慶英女王在位70週年的白金禧年慶典將在6月2日至5日舉行，已經卸下王室職務、與妻小定居美國的哈里王子，也將帶著一家大小返英參加典禮。哈利的這個舉動被外界認為是夫婦2人在訪問中批評王室運作後，與王室關係緩和的信號。

然而，白金漢宮發言人6日表示，女王已決定只允許「正在履行正式公務的王室成員」以及他們的小孩於6月2日在白金漢宮的陽台參加閱兵儀式，實際上排除了哈利夫婦與此前因性醜聞被剝奪軍階、公職和皇家慈善贊助人身份的安德魯王子一同閱兵的資格。

儘管哈利和梅根無法在白金漢宮的陽台上和女王一起閱兵，不過2人的發言人表示，他們對於能參加女王的白金禧年慶典還是感到非常高興和光榮；2人也將帶著一對兒女到英國參加慶典，並讓和英女王小名一樣的女兒莉莉貝（Lilibet）與曾祖母見面。

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