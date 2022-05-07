7招小技巧學起來！iPhone省電錄影、快速翻譯

記者陳心怡／台北報導

達人3cTim哥生活日常YouTube頻道中，其中一支影片教授了7招超實用的iPhone技巧，包括快速翻譯、省電錄影等等。

一.靜音模式下略過緊急聯絡人

一般在使用靜音模式下，所有來電會完全沒聲音，不過如果想要讓特定聯絡人打來會有聲音的話，只要在通話裡的通聯絡人中，按下右上角編輯，往下拉會看到鈴聲－預設值，最上面開啟緊急聯絡人略過設定，這樣就算你設定靜音，這位聯絡人打來還是會有聲音。

二.聲空拍照，無需使用Siri

從設定中的輔助使用，有個語音控制選項，點進去有一欄自訂指令，再點進去選擇自訂，這時就可以自行新增指令，接著在下面動作按鍵中選執行自訂手勢，最後再把語音控制打開，這樣就能輕鬆靠著語音拍照了。

三.iPhone打字還原輸入

假如今天在iPhone中任何一個地方輸入字，但突然不想寫了，這時候大部分人通常會按箭頭叉叉慢慢刪除，不過，其實只要搖一搖手機，就會出現「還原輸入」四個字，只要按下還原，就可以省去手動慢慢刪除，而且如果想恢復，只要再搖一次，就能再還原回來。

四.iPhone快速開相機

想開啟相機，只要點開螢幕往左滑，就能跳到相機畫面了。

五.網頁搜尋關鍵字

假如在safiri一個資訊量龐大的頁面中，你想照特定的關鍵字，只要在畫面下方有個方形箭頭向上按鈕點下去，裡面有一項「在網頁中尋找」，輸入你想要看的資訊，他很快就會幫你找到且跳出來。

六.錄影模式下省電妙招

在設定-輔助使用中，最下面有一欄輔助使用快速鍵，點進去按下旁白，而旁白的觸發條件是按電源鍵三下，因此在錄影過程中，只要按電源鍵三下，就會開啟旁白手勢，這時候手指比三點螢幕三次，螢幕就會按掉，但這時候錄影仍是繼續的，假如要開啟螢幕，只要再次比三點螢幕三下就行，因此這方法可以幫助用戶非常省電錄影。

七.iPhone快速翻譯

只要把打好的文字全選，最右邊會出現一個朝右的箭頭，按下去後會出現翻譯功能，裡面可以更改很多語言，而且翻譯不是有文字，還可以發音唸出來，另外，還可以按下取代為翻譯，這樣就能把打好的文字直接翻譯為其他語言。